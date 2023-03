SloVolley šele po petem setu

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

ZA NAPREDOVANJE

AP Mortegliano - SloVolley ZKB 2:3 (22:25, 25:23, 25:18, 21:25, 9:15)

SloVolley: Cobello 0, Cotič 18, Hlede 2, Kante 7, Komjanc 19, Kosmina 20, Margarito (L1), Čavdek (L2), Corsi 0, Terpin 7. Trener: Loris Mania'

SloVolley ZKB je začel svojo pot v skupini za napredovanje z zmago, za katero pa se je moral krepko potruditi. Igrišče v Morteglianu za združeno ekipo ni najbolj ugodno, saj je tam v prvem delu prvenstva gladko izgubila, zdaj pa so se stvari vendarle bolje razpletle. To velja seveda za končni rezultat, ki ga pa je nekoliko zasenčila črna nota dneva: v četrtem nizu si je namreč kapetan Vasilij Kante poškodoval koleno, žal zgleda, da je poškodba dokaj resna in da bo moral trener Mania' v naslednjih kolih spremeniti postavo ... Vasiliju seveda želimo čim hitrejše okrevanje.

SloVolley je tekmo začel zelo odločno in agresivno, od rok mu je šlo vse in set je spravil pod streho brez večjih težav. Drugi in tretji sta si bila zelo podobna: pri SloVolleyu sprejem ni bil več tako točen, kot prej, tako da je postal napad preveč predvidljiv, kar so seveda domačini takoj izkoristili. V četrtem so gostujoči igralci spet začeli zelo agresivno, na sredini seta pa se je poškodoval Kante. Igra je bila za nekaj časa ustavljena, kar pa SloVolleyja na srečo ni zmedlo, igralci so dobro odreagirali in izenačili stanje v nizih. V petem so spet zaigrali zelo dobro, Štefan Čavdek je v obrambi odlično rešil nekaj nasprotnikovih napadov, kar je Mortegliano spravilo v težave, odbojkarji združene ekipe pa so se tudi razigrali v napadu, tako da jim zmaga resnično ni mogla uiti.

ZA OBSTANEK

Triestina Volley – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:1 (25:23, 25:16, 16:25, 25:17)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 3, Jerič 18, Milič 10, Riccobon 8, Skilitsis 9, Stefani 1, Dessanti (L1), Smeraldi (L2), Petaros, Vremec 0. Trener: Danilo Berlot.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Buia 3:1 (26:24, 25:19, 21:25:25:23)

Zalet ZKB: Furlan 7, Francesca Misciali 21, Ilaria Misciali 8, Stergonšek 5, Vattovaz 4, Winkler 13, Lovriha (L1), Grilanc 2, Surian 3, Tromba 1. Trener: Nicholas Privileggi

Zalet ZKB je na domačih tleh vknjižil nove tri točke, a se je moral pošteno potruditi, da je prišel do tega odličnega rezultata. Resnici na ljubo moramo priznati, da zaletovke niso zaigrale ravno najbolje, a v športu šteje seveda najprej zmaga.

Ekipa iz Buie razpolaga z nekaj izrazito visokimi igralkami, kar se še kako pozna na mreži, v primerjavi s prvim delom prvenstva so tudi zelo dobre v obrambi, kjer žoga zlepa ne pade na tla. Decembra so pri društvu zamenjali trenerja, sedaj je to Stefano Gambardella, ki je poznan prav po tem, da pri svojih ekipah daje izredno pozornost prav obrambi.

Zaletovkam je uspelo kar nekajkrat zaustaviti pobudo gostujoče ekipe. Že v prvem setu je vodila Buia, a so jo domače igralke z borbeno igro dohitele in prehitele, tako da so se čisto v končnici lahko veselile zmage. V drugem je bilo vse nekoliko lažje, tretji pa je pripadel gostjam, ki so odlično začele tudi v zadnjem setu, v katerem so povedle že s 16:9. Zaletovke se niso predale, odlično odreagirale, dohitele in prehitele nasprotnice in tako povsem zasluženo vknjižile svojo letošnjo že šestnajsto zmago. Trener Privileggi je na igrišče poslal čisto vse svoje igralke, ki so svojo nalogo dobro opravile: » Zadovoljen sem z nastopom, saj bi lahko bil rezultat bistveno drugačen tako v prvem kot četrtem setu. Glavno je, da nismo po nepotrebnem izgubili točk in da gremo lahko mirno na sobotno gostovanje v Pordenon. Nekoliko bomo morali še izboljšati pristop do tekem, saj igramo zelo dobro proti močnejšim ekipam, s slabšimi pa se večkrat prilagodimo njihovi igri ...«