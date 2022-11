SloVolley tokrat gladko, peta zmaga Zaleta

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB Trst Gorica – Libertas Fiume Veneto 3:0 (25:19, 25:17, 25:21)

SloVolley ZKB Trst Gorica: Cobello 6, Cotič 8, Hlede 3, Kante 9, Komjanc 8, Kosmina 7, Čavdek (L1), Margarito (L2), Antoni, Corsi 0, Gianeselli, Terpin 1. Trener: Loris Manià.

Združena goriško – tržaška ekipa je dosegla gladko in povsem zasluženo zmago. Potek tekme je najbolje ocenil trener Loris Manià: » Končno lepa in gladka zmaga, kar veliko pomeni ne le za lestvico, kar je seveda zelo pomembno, ampak tudi za moralo v ekipi. Po taki zmagi je tudi delo na treningih lažje in bolj sproščeno, kar je za nadaljevanje prvenstva poglavitnega pomena.« Tako je tudi bilo. SloVolley ZKB je zaigral sproščeno in zelo odločno, zagrizeno v obrambi, kjer so igralci prestregli veliko težkih žog, bili so agresivni na mreži, zelo dobro so tudi servirali in velikokrat prav s servisom spravili v težave nasprotnika. S tira jih niso spravile niti včasih sporne sodnikove odločitve na obeh straneh mreže, skratka, zaigrali so resnično kot ekipa.Začetek tekme je bil izenačen, nato je Fiume Veneto povedel z 5:7, ko je kapetan Kante s serijo odličnih servisov ekipo popeljal v vodstvo z 10:7. Vodstva SloVolley ZKB ni več spustil iz rok, prednost še povečeval in set spravil pod streho. Drugi niz je bil izenačen do 13:13, ko je združena ekipa spet prevzela pobudo, začela nizati točko za točko in po hitrem postopku povedla v setih z 2:0. Fiume Veneto se ni predal, v tretjem setu zaigral na vse ali nič, izkoristil trenutek nezbranosti domače ekipe in vodil do 16. točke (16:13). SloVolley ZKB je tedaj spet strnil svoje vrste, publiko razveselil s serijo odličnih posegov predvsem v obrambi, dohitel goste pri 17:17 in povedel z rahlo prednostjo (20:18). Fiume Veneto je izenačil pri 20:20, kar je bilo tudi vse, kar je zmogel proti razigranim domačinom, ki so se na koncu upravičeno bučno veselili gladke zmage.

Sloga Tabor Studio Vegliach – Mortegliano 0:3 (14:25, 19:25, 8:25)

Sloga Tabor: Castellani 1, Jerič 6, Milič 6, Riccobon 4, Skilitsis 6, Stefani 2, Trento 2, Dessanti (L1) Smeraldi (L2), Grassi, Kralj, Manià 1, Mesar, Trento 0, Vremec 1. Trener: Berlot.

ŽENSKA C-LIGA

CSI Tarcento – Zalet ZKB Trst Gorica 1:3 (25:27, 25:21, 23:25, 23:25)

Zalet ZKB: Giurda 0, Ilaria Misciali 7, Francesca Misciali 33, Stergonšek 5, Vattovaz 1, Winkler 7, Lovriha (L), Furlan 3, Grilanc, Kneipp, Surian 0, Tromba 1. Trener: Nicholas Privileggi.

Peti nastop in peta zmaga za Zalet ZKB Trst Gorica. Združena ekipa se vrača z gostovanja z vsemi tremi točkami, a kot je razvidno že izidov v posameznih setih, je bila tekma res zelo izenačena. Srečanje se ni začelo najbolje za Zalet, saj si je Vanessa Giurda takoj na začetku med skokom v blok poškodovala gleženj in je morala zapustiti igrišče. To je soigralke nekoliko spravilo s tira, Tarcento je takoj povedel in Zalet ZKB ga je ujel šele proti koncu seta, ko se je vnel boj za vsako žogo in sreča se je na koncu nasmehnila gostjam. Tarcento je sicer vodil tudi s precejšnjo prednostjo v vseh štirih setih. Drugega mu je uspelo osvojili, v preostalih treh pa so igralke Zaleta ZKB vedno nadoknadile zaostanke in z značajno igro in veliko željo po zmagi obrnile rezultat v svojo korist. Zaigrale so disciplinirano, poslušale trenerjeva navodila in naredile to, kar si je od njih pričakoval. Tudi tokrat je bilo sicer nekaj preveč zgrešenih servisov v najmanj primernem trenutku, a so zaletovke zmogle premagati tudi to nevšečnost. Levji delež k zmagi je s 33 točkami prispevala Francesca Miscialli, na kateri je slonela v bistvu vsa teža napada, ponovni pozitivni izid pa je tudi tokrat zasluga resnično strnjenega kolektiva.