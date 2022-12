SloVolley zadal Cusu prvi poraz

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – CUS TS 3:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:17, 15:12)

SloVolley: Hlede 4, Cotič 18, Kosmina 12, Kante 5, Komjanc 18, Cobello 6, Terpin 10, Margarito (L1), Čavdek (L2), Corsi 0, Antoni n.v., Peterlin n.v.. Trener: Manià.

Združena ekipa je na svoji prvi domači tekmi v telovadnici Mirka Špacapana v Gorici zadala vodilnemu Cusu iz Trsta prvi prvenstveni poraz. Tržaška ekipa doslej ni izgubila niti točke. SloVolley pa je zmagal že šestič zapored. Maniajevi varovanci so igrali zelo zbrano in so s pomembno zmago utrdili na samozavesti. Gostje so sicer vodili z 2:0, a oba seta sta bila zelo izenačena. Izenačen je bil tudi tretji set, ki so ga osvojili domačini. Preostala dva pa sta minila v znamenju premoči SloVolleyja.

Pordenone Volley – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:20, 25:16, 25:20)

Soča: Juren 5, Hlede 9, Persoglia 5, Černic 4, Venuti (L2), Vižintin 13, Conte 0, Antoni 0, Devinar n.v., Boškin 0, Miklus n.v., A. Čavdek (L1). Trener: Luciano Battisti.

Odbojkarji Soče na gostovanju v Pordenonu niso igrali s pravim pristopom. Tokrat jim ni šlo od rok in so po hitrem postopku izgubili proti domačim odbojkarjem. Battistijevi varovanci niso bili sproščeni in so naredili celo serijo napak.

Sloga Tabor Studio Vegliach – Tre merli Triestina Volley 0:3 (22:25, 20:25, 22:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 1, Jerič 10, Riccobon 7, Skilitsis 9, Stefani 1, Trento 2, Dessanti (L1), Smeraldi (L2), Grassi 3, Manià 0, Milič 6, Mesar, Vremec 0. Trener: Danilo Berlot.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Fagagna 3:0 (25:15, 25:15, 25:23)

Zalet: Vattovaz 2, Winkler 11, F. Misciali 25, Furlan 5, Surian 3, Stergonšek 3, L. Misciali (L), Kneipp, Grilanc, Tromba, Giurda n.v. Trener: Privileggi.

Zalet ne pozna zastojev: trener Nicholas Privileggi je svojo ekipo v soboto popeljal do desete zaporedne zmage in zaletovke so spet same prve na lestvici. Ekipa iz Fagagne je vsega spoštovanja vredna, saj zaseda četrto mesto na lestvici, zato so pri Zaletu ZKB že med tednom na treningih do potankosti pripravili taktiko, kar je seveda obrodilo zaželene sadove. Postava je bila tokrat drugačna: Nika Lovriha, standardni libero, je poškodovana, zato je njeno mesto prevzela napadalka Ilaria Miscialli, ta zamenjava pa ni igralkam povzročala najmanjše težave, saj so bile tako uigrane, kot da bi bile v standardni postavi. Zalet je takoj zelo odločno začel, igralkam je šlo od rok čisto vse in so svoje nasprotnice povsem nadigrale. Drugi niz se je začel v znamenju gostij, ki so predvsem zaradi manjših negotovosti v sprejemu Zaleta povedle s 7:2, a je bilo sanj po uspehu kmalu konec, saj so se naše odbojkarice takoj zbrale, s serijo odličnih posegov v obrambi in učinkovitimi napadi ujele nasprotnice, povedle in nato prednost do konca le še večale. V tretjem nizu so gostje dale vse od sebe, da bi obrnile potek tekme v svojo korist. Po začetni izenačenosti so povedle s 13:10 in 15:11, ko so zaletovke dokazale, da niso slučajno na prvem mestu na lestvici: zaigrale so ponovno zelo zanesljivo, niso se pustile presenetiti od izredno borbenih nasprotnic, ki so zadnjič izenačile pri 23:23, v končnici pa so morali priznati premoč domače ekipe. Pri Zaletu je dobro delovalo vse, od obrambe do napada in bloka, kar je potrdil tudi trener Nicholas Privileggi: »Zelo sem zadovoljen z novo zmago, predvsem pa s pristopom vseh igralk. Še enkrat so dokazale, da so res prava ekipa, ki zna reagirati, tudi ko igra v drugačni postavi, oziroma, ko igralke zamenjajo svojo običajno vlogo. Šlo je resnično za skupinsko zmago celotnega kolektiva in vsem svojim igralkam lahko le čestitam.« (inka)