SloVolley ZKB spet brez točke

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

AP Mortegliano – SloVolley ZKB 3:0 (25:21, 25:18, 25:20)

SloVolley ZKB Trst Gorica: Cobello 6, Cotič 11, Hlede 2, Kante 3, Komjanc 11, Kosmina 3, Margarito (L1), Čavdek (L2), Antoni, Corsi 1, Gianeselli 1, Terpin 7. Trener: Loris Manià.

Moška združena ekipa je tekmo četrtega kroga C-lige odigrala v četrtek zvečer. A se ni izšlo po želji, saj se SloVolley ZKB iz Mortegliana vrača s porazom in brez osvojenega seta. Sam začetek srečanja je sicer obetal ugodnejši razplet, saj sta si bili ekipi povsem enakovredni in nista se mogli odlepiti druga od druge vse do končnice, ko si je Mortegliano priigral odločilne točke in set osvojil. V naslednjem so se stvari bistveno spremenile: gistujoča ekipa si nikakor ni opomogla, zaigrala veliko manj učinkovito, kar so domačini seveda izkoristili in takoj visoko povedli. SloVolley ZKB je v drugi polovici seta sicer odreagiral, a zaostanka ni več zmogel nadoknaditi. Maniajevi odbojkarji so nato odločneje igrali v tretjem nizu, povedli s 16:11, a se Mortegliano ni dal, začel nižati zaostanek in tako obrnil potek tekme v svojo korist. Pri SloVolleyu ZKB je bil tokrat sprejem dokaj poprečen, tako da je bil napad seveda predvidljiv, kar je Morteglianu, ki ga odlikuje dobra relacija blok/obramba, v bistvu olajšalo pot do uspeha. Trener Loris Manià je tokrat nekoliko spremenil postavo in je v začetni postavi mesto na centru zaupal Cobellu, med samo tekmo pa preizkusil praktično vse igralce, a tokrat pač ni šlo. Pozitivno je vsekakor dejstvo, da so poškodbe v ekipi (skoraj) sanirane, tako da bo v nadaljevanju, v to smo prepričani, šlo ekipi bolje od rok. (inka)