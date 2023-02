SloVolley ZKB deželni pokalni prvak

ODBOJKA

DEŽELNI POKAL MOŠKE C-LIGE

Finale

Cus TS – Slovolley ZKB 1:3 (13:25, 20:25, 25:21, 20:25)

SloVolley ZKB Trst Gorica: Cobello 8, Cotič 12, Hlede 4, Kante 5, Komjanc 16, Kosmina 24, Margarito (L1), Čavdek (L2), Antoni, Corsi 1, Terpin 0. Trener: Loris Mania'.

Združena goriško – tržaška ekipa je v nedeljo osvojila prestižni deželni pokal moške C-lige, ko je v finalu v kraju Lauzacco v videmski pokrajini premagala tržaški CUS. Gre za resnicno lep uspeh novonastalega odbojkarskega projekta, ki je tako osvojil prvo letošnjo lovoriko.

Tekma se je začela v znamenju prevlade SloVolleya ZKB, ki je nasprotnikom prepustil le peščico tock. Dokaj lahko so odbojkarji SloVolleyja osvojili tudi drugi set, v preostalih dveh pa je CUS zaigral veliko bolje. Tretji je bil zelo izenačen, igralcem SloVolleya ZKB je nekoliko popustila zbranost, kar je nasprotnik seveda izkoristil. V četrtem pa so spet stopili v ospredje Maniajevi odbojkarji, ki so z zagrizeno in učinkovito igro preprečili CUS-u, da bi prišel do izraza.

Igralci SloVolleya ZKB so tokrat odigrali res dobro tekmo. Nasprotnike so spravljali v težave že z zelo učinkovitim servisom (dosegli so kar 10 asov), agresivni so bili v bloku (13 točk), pa tudi v vseh ostalih elementih so bili boljši. Tomaž Cotič je bil imenovan za najboljšega MVP igralca finala.

SloVolley ZKB čaka zdaj še finale za Pokal Triveneta, ki bo na velikonočni ponedeljek.