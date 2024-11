SloVolley ZKB zamudil lepo priložnost, Zalet in Soča (moški) OK

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

SloVolley ZKB – Casalserugo PD 2:3 (25:20, 25:20, 16:25, 16:25, 21:23)

SloVolley ZKB: Bensa 6, Giusto 21, Jerič 8, Pauli 17, Sutter 7, Terpin 18, Margarito (L), Castellani 0, Dessanti 0, Micali 4. Trener: Ambrož Peterlin.

MOŠKA C-LIGA

Altura – Soča ZKB Lokanda Devetak 1:3 (19:25, 12:25, 25:23, 21:25)

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Buja 3:0 (25:15, 25:13, 25:14)

Zalet ZKB: Giurda 6, F. Misciali 12, Surian 7, Stergonšek 9, Vattovaz 3, Winkler 14, I. Misciali (L1), Movio (L2), Furlan 0, Gabriele 1, Lakovič 1, Luxa 0, Pelizzari. Trener: Nicholas Privileggi

Zalet ZKB je v domači telovadnici prišel do svoje pete zmage. Buia je na lestvici krepko za združeno ekipo, vendar ne gre prezreti, da je v prejšnjem krogu premagala kar drugouvršceni Spilimbergo, zato previdnost pred tekmo ni bila odveč. Vendar so domače igralke, ki so tokrat nastopile v spremenjeni postavi, od samega začetka dokazale, da si zmage srčno želijo. Zaigrale so zbrano od začetka tekme do konca in se niso prepustile podcenjevanju niti takrat, ko so bile v visoki prednosti. Igralke Buie so si sicer prizadevale in so bile skozi vso tekmo zelo borbene, vendar so bile proti tokrat razigranemu Zaletu ZKB resnično brez moči. Trener Nicholas Privileggi je bil z nastopom svojih varovank seveda zadovoljen in je poudaril, kako so svoj doprinos dale tudi mlajše igralke.

ŽENSKA D-LIGA

Zalet Kontovel Bar Tabor – Aiello 3:0 (25:23, 27:25, 25:14)

Zalet Kontovel Bar Tabor: Grilanc 1, Kovačič 7, Ciuch 13, Gruden 12, Kalin 6, Škerk 4, Bezin (L) 1, Zonta 1, Pertot 0, Trevisan nv, Kneipp nv, Rapotec nv, Barut nv. Trener: Berlot.

Latisana – Soča Lokanda Devetak ZKB 3:2 (22:25, 25:19, 25:16, 23:25, 15:5)