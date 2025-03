SloVolleyju točka, Soča začela s pravo nogo

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

SloVolley ZKB – Carnio Volley TV 2:3 (23:25, 25:21, 25:27, 25:21, 16:18)

SloVolley ZKB: Bensa 2, Giusto 13, Cherin 27, Jerič 8, Komjanc 15, Sutter 11, Margarito (L1) Dessanti (L2), Castellani 0, Micali, Pauli 1, Terpin 0. Trener: Ambrož Peterlin.

SloVolley ZKB je zelo drago prodal svojo kožo proti ekipi, ki je imela pred tekmo 13 točk prednosti. Seveda je osvojena točka zelo pomembna, ostaja pa vendarle nekaj grenkega priokusa, saj je že iz točk v posameznih setih jasno razvidno, da sta si bili ekipi povsem enakovredni, v obeh zmaganih setih pa SloVolley ZKB celo bistveno boljši.

V prvem setu sta se ekipi stalno izmenjavali v vodstvu, čisto na koncu so bili gostje, ki so se skozi vso tekmo izkazali z izredno obrambo, za spoznanje boljši. V drugem so bili stalno v prednosti domači odbojkarji, ki so že v kali zatrli vsak poskus gostov, da bi nadoknadili zaostanek. Tudi v tretjem je bil nato SloVolley dalj časa v vodstvu, vse do 19:15, ko so gostje izkoristili trenutek »krize« pri domačih odbojkarjih, izenačili, nato pa se je vnel ogorčen boj za vsako točko. SloVolley ZKB je izničil dve nasprotnikovi zaključni žogi (23:24 in 24:25), povsem naivni napaki v končnici pa sta ga stali set. Četrti je bil ponovno v rokah SloVolleyja, peti pa je bil poln preobratov. Pri menjavi igrišča je SloVolley ZKB vodil z 8:6, gostje so izenačili, povedli že s 14:12, ko se domači odbojkarji niso predali, izenačili, gostje pa so o zmage prišli šele po treh zaključnih žogah.

Slabše od igralcev obeh ekip se je tokrat odrezal sodnik, ki je bil zelo negotov, zagrešil je tudi marsikatero, skoraj osnovno, napako, kar je spravljalo ob živce igralce, tako ena kot druga ekipa sta si »prislužili« po en rumen karton zaradi (upravičenih) protestov.

Trener Ambrož Peterlin: »Z osvojeno točko sem seveda zadovoljen, čeprav bi bili, glede na razplet na igrišču, točki lahko vsaj dve. Po taki tekmi ostaja kar nekaj grenkobe: ce tri sete izgubiš na razliko, ti seveda ni vseeno pri srcu, a tako pač je. Zelo sem zadovoljen s predstavo mojih igralcev, saj so odigrali eno letošnjih najboljših tekem, točka je zato prijetno plačilo. O zmagovalcu so odločale resnično zgolj malenkosti, nekaj naivnih napak na naši strani pa je prevesilo jeziček na tehtnici k gostom.«

MOŠKA C-LIGA – Skupina za napredovanje

Prata - Soča ZKB Lokanda Devetak 1:3 (25:23, 22:25, 19:25, 19:25)

Soča: I. Devetak 9, T. Cotič 11, Miklus 16, Vižintin 28, Princi 3, Čavdek (L) 1, A. Cotič 4, Antoni 2; n.v.: S. Cotič. Trener: Lucio Battisti.

Prvo tekmo kroga v skupini za napredovanje je ekipa Soče na gostovanju v Prati zmagala s 3:1 in tako v Sovodnje pripeljala tri pomembne točke. V prvem setu je bila igra zelo izenačena vse do končnice, ko so nasprotniki z ostrim napadom pridobili nekaj točk prednosti in tako prvi zabeležili petindvajseto točko. V drugem setu je ekipa iz Prate začela z dobrim ritmom, ki so ga modro-rumeni odbojkarji pri rezultatu 5:0 za nasprotnike zaustavili, jih nadoknadili in z odličnimi napadi Vižintina in soigralcev osvojili niz. V tretjem in četrtem setu so sočani nadaljevali z odlično igro in že na začetku nizov povedli. Nasprotniki so jih stalno zasledovali, a zaman. Z dopadljivimi akcijami so varovanci trenerja Battistija v nadaljevanju nizov še povečali prednost, osvojili tri zlata vredne točke ter tako na najboljši način začeli krog za napredovanje.

Libero Soče Andrej Čavdek se je veselil zmage. »Tekme v Prati so vedno zahtevne, saj je v taki veliki telovadnici nekoliko težje igrati. V prvem setu smo se prilagodili igri nasprotnikov, v nadaljevanju pa smo izboljšali igro in jih tako nadigrali,« je pojasnil Čavdek in dodal, da so misli zdaj že pri naslednji tekmi, ki bo na sporedu čez dva tedna v Trstu proti Triestini Volley.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Fagagna 3:1 (23:25, 25:11, 30:28, 25:19)

Zalet: Surian 5, F. Misciali 21, Winkler 16, Giurda 8, Vattovaz 8, Stergonšek 10, I. Misciali (L), Furlan, Gabriele, Luxa, Movio (L2). Trener: Privileggi.

V Nabrežini so gledalci videli nekam neobičajno tekmo. Še posebno sta bila neobičajna drugi in tretji set, ko je Zalet sprva »povozil« Fagagno (slednja je dosegla le 11 točk), v tretjem pa sta šesterki odigrali maratonski niz (30:28). Zaletovke so na koncu zasluženo zmagale. Trener Nicholas Privileggi je bil zelo zadovoljen s svojimi varovankami, ki so dale vse od sebe.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Chions 3:2 (25:21, 27:25, 17:25, 18:25, 15:12)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 16, Komic 19, Paulin 8, Falzari nv, Flospergher (L), Berzacola 7, Tosolini 0, Soprani 1, Gruden 5, Spindler 1, Menis 6, Colja nv. Trener: Orel.

Chions Fiume Volley – Kontovel Zalet Bar Tabor 3:0 (30:28, 25:21, 25:19)

Kontovel Zalet Bar Tabor: Kovačič 11, Pertot 6, Gruden 13, Ciuch 0, Kalin 6, Skerk 7, Trevisan nv, Zonta 3, Kneipp nv, Rapotec 0, Barut (L), Vidoni (L). Trener: Berlot.

KOŠARKA

C-LIGA

Vallenoncello – Kontovel ZKB 74:63 (19:19, 41:27, 57:42)

Kontovel: Terčon 0 (-, 0:2, -), Škerl 22 (2:2, 1:6, 6:7), Mattiassich 1 (1:2, 0:1, 0:2), Starc 0 (-, 0:1, -), Rosati 1 (1:2, -, -), Scocchi 6 (2:4, 2:2, 0:2), Bellettini, Pro 10 (4:6, 3:7, 0:1), Persi 8 (4:6, 3:7, 0:1), Regent 3 (-, 4:7, -), Daneu 3 (1:2, 1:2, -). Trener: Popovič.