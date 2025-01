Smučarska Gorica/Nova Gorica Trofeja GO! 2025

V soboto in nedeljo bo na Trbižu 21. čezmejno goriško-novogoriško smučarsko prvenstvo, ki ga letos organizira Sci Club 2 iz Ronk.

V soboto bodo najprej prišli na vrsto športniki s posebnimi potrebami, ki nastopajo v zvezi Fisdir. Ob 10. uri bo na progi Priesnig D na sporedu veleslalom Ski Race Cup trofeja »A. Visentini«. V nedeljo ob 9.30 bo še veleslalom veljaven za Gorica/Nova Gorica Trofeja GO! 2025 - Memorial Trodella.

Čezmejno tekmovanje, ki je neke vrste športni preddogodek Gorice / Nove Gorice kot evropske prestolnice kulture GO!2025, so predstavili v torek v Gorici. Na novinarski konferenci so podelili priznanja Giorgiu Brandolinu, Adrianu Nordiu Orsiniju, Liviu Rožiču in Brunu Gomiscechu, ki so pri organizaciji sodelovali od vsega začetka. Na predstavitvi je v imenu ZSŠDI pozdravil načelnik smučarske komisije Ennio Bogatez.