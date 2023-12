Snežni kontrolor izrekel pritrdilno mnenje za Zlato lisico

Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Jani Hladnik je preveril stanje proge ter dovolil izvedbo veleslaloma in slaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Najboljše slalomistke in veleslalomistke se bodo na jubilejni 60. Zlati lisici merile 6. in 7. januarja.

Organizatorji Zlate lisice v Kranjski Gori so dobili bitko s časom in vremenom ter kljub neugodnim razmeram s pretoplimi temperaturami za ta čas leta ter ob pomanjkanju snežnih padavin pripravili kakovostno in dovolj debelo snežno podlago, na kateri bodo lahko tekmovale najboljše alpske smučarke na čelu z ameriško šampionko Mikaelo Shiffrin.

Snežni kontrolor je stanje proge preveril v sredo, svojo odločitev pa je sporočil danes. Organizatorji Zlate lisice upajo, da bo vreme v zadnjem tednu pred tekmovanjem sodelovalo in da bo v začetku januarja poskrbelo za pravo zimsko pravljico.

»Obveščamo vas, da sta po uradni snežni kontroli, ki je bila danes, 28. decembra, potrjeni tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori. Tekmi bosta po urniku potekali 6. in 7. januarja 2024,» so pričakovano novico danes ob 10. uri sporočili iz mednarodne smučarske federacije Fis.

Slovenska vrsta bo lahko računala na tri tekmovalke za vrhunske uvrstitve Andrejo Slokar, Ano Bucik in Nejo Dvornik. Tako prvi kot drugi dan tekmovanja se bo tekmi začeli s prvo vožnjo ob 9.30 uri in finalno vožnjo ob 12.30 uri.

Mednarodna smučarska in deskarska zveza je zaradi večletnih težav s snegom Mariborsko Pohorje prečrtala kot prizorišče tekem svetovnega pokala alpskih smučark v Sloveniji.

Organizacijo je od smučarskega kluba Branik Maribor prevzela Smučarska zveza Slovenije (SZS), ki je tudi zagotovila, da bosta tekmi svetovnega pokala v veleslalomu in slalomu ostali v Sloveniji. V soglasju z mednarodno zvezo so se dogovorili, da bo to tekmovanje do vključno sezone 2025/26 imelo domovanje v Kranjski Gori.

Stanje na tekmovalni progi v Podkorenu v Kranjski Gori, kjer bo Zlata lisica na sporedu petič zapored, si je ogledal snežni kontrolor pri Fis, Jani Hladnik, ki je pohvalil trdo delo organizatorjev, kljub temu, da so razmere za pripravo snežne podlage vse prej kot idealne.

»V zgornjem delu proge je snežna podlaga nekoliko tanka. Bolj točno, na startu in 70 metrov po startu. Toda organizator ima snežne rezerve, tako da bodo uspeli to popraviti. Dodati je potrebno tudi šotor za tekmovalke v primeru slabega vremena in skriti jeklene vrvi za zaščitno mrežo,» je za spletno stran SZS dejal Hladnik.

Snežna odeja na ženskih tekmah svetovnega pokala mora biti, po splošnih priporočilih Mednarodne smučarske zveze, debela vsaj 30 centimetrov, proga za tekmo pa mora biti široka vsaj 30 metrov oziroma šest širin teptalnega stroja.

Seveda pa zgolj to ni dovolj za izvedbo tekmovanja, česar se zaveda tudi vodja tekmovanja, Janez Slivnik: »Zeleno luč smo prejeli, imamo pa še nekaj dela. Če pogledamo smučišče, nam nekaj snega manjka v zgornjem delu proge. Imamo pa dovolj zaloge snega, samo na pravo mesto ga moramo spraviti. Čaka nas še nekaj kozmetičnih popravkov ob progi, predvsem varnostne mreže je potrebno popraviti, da bo tekma lahko izpeljana varno.«