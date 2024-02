Soča do obstanka in play-offa, Zalet, Mavrica in Kontovel Zalet OK

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Prata – Soča ZKB Lokanda Devetak 0:3 (26:28, 18:25, 11:25)

Soča: T. Cotič 16, Devetak 13, S. Cotič 3, Hlede 8, Miklus 12, Vižintin 5, Antoni 0, Černic 0, Čavdek (L); n.v.: Persoglia, A. Cotič, Venuti, Makuc, Conte. Trener: Lucio Battisti.

Soča je v skupini za napredovanje. Po kratki tekmi v Prati so varovanci trenerja Battistija popolnoma nadigrali nasprotnike. Skozi vso tekmo je bila Soča boljša v vseh elementih. V prvem setu je že vodila s 24:21, nato pa so z nekaj napakami dovolili Prati, da se je razigrala. V končnici pa so modro-rumeni vsekakor ohranili mirno kri in zmagali. Ostala dva seta sta bila povsem različna. V obeh primerih je Soča že na začetku prevzela vajeti igre v svoje roke in zbrano vodila vse do konca. Po tekmi je bil trener Battisti vidno zadovoljen z igro svojih varovancev. »Fantje so igrali res fantastično. Dokazali so, da lahko igrajo na visokem nivoju, zelo zbrano, borbeno in zrelo. Grešili smo zelo malo, dobro je deloval predvsem začetni udarec. Čestitam fantom za dosežen cilj,« je povedal Battisti. (sic)

SloVolley ZKB – Altura 3:0 (25:15, 25:23, 25:18)

SloVolley ZKB: Antoni 2, Buri 7, Giusto 12, Jereb 2, Jeric 5, Terpin 4, Margarito (L1), Dessanti (L2), Castellani 0, Komjanc 4, Kosmina 6, Riccobon 3, Skilitsis. Trener: Ambrož Peterlin

SloVolley ZKB je sinoči v Repnu z osemnajsto zaporedno zmago zaključil prvi del prvenstva in je seveda prva na lestvici z veliko prednostjo pred ostalimi. Po krajšem premoru pa se bo začelo zares, saj se bo prvih pet ekip iz tega prvega dela potegovalo za napredovanje v B-ligo, v katerega bo napredovala le ena ekipa, ki si seveda ne bo ne mogla ne smela privoščiti nobenega spodrsljaja.

Tekma v Repnu je bila privlačna in je zadovoljila številno publiko. Obe ekipi sta zaigrali sproščeno, saj je bila tudi Altura že pred tem srecanjem uvrščena v skupino za napredovanje, tako da na igrišču ni bilo nobene živčnosti in je v bistvu vse teklo kot po olju.

SloVolley ZKB je dobro začel, bil boljši od gostov v vseh elementih, dober sprejem je omogočal raznolik napad, tako da je združena ekipa Alturi prepustila le peščico točk. To pa sploh ni spravilo s tira gostov, ki so v drugem setu zaigrali izredno zagrizeno in presenetili SloVolley ZKB, saj so povedli že z 20:15. Tu pa je prišla na dan prava slika SloVolleyja ZKB, ki je s serijo učinkovitih blokov in dobrih potez v obrambi obrnil set v svojo korist in nato v ponovnem slogu odigral še tretjega. (inka)

ŽENSKA C-LIGA

Fagagna – Zalet ZKB FerroJulia 1:3 (18:25, 25:14, 20:25, 18:25)

Zalet ZKB Ferrojulia: Furlan 0, Giurda 7, Francesca Misciali 21, Ilaria Misciali 5, Vattovaz 2, Vigini 18, de Walderstein (L1), Močnik (L2), Stergonšek 0, Surian 0, Vidoni 1, Winkler. Trener: Nicholas Privileggi

Zalet ZKB Ferrojulia se z neugodnega gostovanja vrača s polnim izkupičkom, kar mu seveda omogoča, da je še vedno na zelo dobrem mestu na lestvici. V prvem nizu so zaletovke zaigrale zelo dobro, strogo so se držale navodil, ki jih je trener dal pred tekmo in vse je teklo kot po olju. V drugem so pa gostujoče igralke popustile na vsej črti, tako da ekipe malodane ni bilo prepoznati. Vendar se je ves strah, da bi se tak trend nadaljeval, takoj razblinil, saj je v tretjem prišlo do odlične reakcije. Tekma je bila vsekakor zelo izenačena, preobrat pa je naredila Tinkara Vidoni, ki je s svojimi servisi spravila na kolena domači sprejem. Tudi četrti set je bil zelo izenačen, pri Zaletu ZKB Ferrojulia sta dobro delovala tako sprejem kot obramba, kar je omogočilo učinkovite protinapade, kar smo dotlej nekoliko pogrešali.

Trener Nicholas Privileggi je imel po tekmi same pohvalne besede: » Najprej moram poudariti, da smo v Fagagni zmagali sploh prvič, saj je bila ta telovadnica za nas kot začarana, tako da sem resnično vesel. Pohvaliti moram vse igralke za dobro in značajno igro, izpostavil pa bi Vanesso Giurda, ki je odigrala vso tekmo s povišano temperaturo.« (inka)

ŽENSKA D-LIGA

Mavrica Mucci – Alta Resa PN 3:0 (25:22, 25:19, 25:12)

Mavrica: A. Volčič, Marangon (L2), J. Tomsič 2, Contino 10, D’Amelio (L1), Mazzoli 3, N. Tomsič, Berzacola 3, Komjanc, Tognolli, Benedetti, Buna, N. Volčič 9, Komic 8. Trener: Quarta.

Odbojkarice Mavrice Mucci so tokrat igrale proti zadnjeuvrščeni ekipi in so povsem izpolnile pričakovanja, saj so gladko zmagale s 3:0.

Brugnera – Kontovel Zalet 1:3 (25:16, 20:25, 28:30, 23:25)

Kontovel Zalet: Kovačič 16, Gruden 8, Grilanc 4, Kalin 8, Skerk 5, Čuk 8, Bezin (L), Breganti nv, Husu nv, Ban nv, Kneipp 0, Pertot 0. Trener: Calzi.

Odbojkarice Kontovela Zaleta so v gosteh proti slabšeuvrščeni Brugneri dosegle pomembne točke in so tako precej popravile položaj na lestvici. Brugnera je veliko grešila, kar so gostje večkrat izkoristile. Kontovelke sicer niso začele najbolje in prvi set je pripadal domačinkam. V nadaljevanju pa so Calzijeve varovanke prevzele pobudo v svoje roke in osvojile vse tri sete.

MOŠKA D-LIGA

Favria – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:1 (25:17, 22:25, 25:13, 25:20)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Manià 18, Segre 7, Petric 0, Kalc 8, Golob 3, Mesar 3, Vremec 14, Mattana, Vattovaz (L). Trener: Loris Manià.

Slogi Tabor Studio Vegliach ni uspelo, da bi v San Vitu premagala domačo Favrio, ki na lestvici sicer zaostaja za Slogo Tabor. Slogaši so tokrat zaigrali dokaj nihajoče: zmogli so postreči z nekaj res dobrimi in dovršenimi akcijami, katerim pa so velikokrat sledile nerazumljive pavze s povsem brezglavo igro in napakami. To so domačini seveda izkoristili, si nabrali prednost nekaj točk, ki jih Sloga Tabor Studio Vegliach ni uspel nadoknaditi. Konstantno igro so slogaši prikazali v drugem setu, ki so ga tudi povsem zasluženo zmagali, v preostalih treh pa je bila Favria boljša.

Zelo solidno sta tokrat vsekakor zaigrala Daniel Mania' in Leon Vattovaz v vlogi libera. (inka)