Soča in Zalet v pokalnem polfinalu

MOŠKI POKALNI ČETRTFINALE C- in D-LIGE

Soča ZKB Lokanda Devetak - Gradisca 3:0 (25:10, 25:16, 25:19)

Soča: Devetak 8, Persoglia 4, Miklus 6, T. Cotič 6, Čavdek (L1), Hlede 4, Makuc 14, S. Cotič 4, Antoni 4, Venuti (L2), Vižintin 6, A. Cotič in Černic nv. Trener: Battisti.

Soča ZKB Lokanda Devetak se je uvrstila v pokalni polfinale, potem ko je v četrtfinalu gladko premagala Gradisco, drugouuvrščeno v D-ligi po prvem delu. V polfinalu bo igrala proti SloVolleyu ZKB. Tekma bo v športnem centru Špacapan v soboto, 3. februarja, ob 20.00.

Četrtfinale je bil zelo enosmeren. Soča je stalno imela vajeti igre v svojih rokah, Gradisca je rahlo vodstvo prevzela samo v tretjem nizu, ko je povedla 8:10. Takrat pa je Soča z nekaj dobrimi napadi spet vzpostavila začetno ravnovesje, brez težav osvojila 25. točko in tudi zmago. Battistijevi varovanci so zelo malo grešili in bili zelo prodorni v napadu, nasprotniki pa so veliko napak zbrali že pri začetnem udarcu.

ŽENSKI POKALNI ČETRTFINALE

Zalet ZKB FerroJulia - Staranzano 3:1 (25:9, 23:25, 25:19, 25:22)

Zalet: Winkler 8, Vattovaz 3, F. Misciali 23, I. Misciali 6, De Walderstein (L1), Vigini 16, Furlan 12, Surian 0, VIdoni 0, nv. Močnik (L2), Gulich, Giurda, Tromba, Stergonšek. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia se je moral kar namučiti, da si je izboril mesto v polfinalu pokala. Staranzano je premagal po štirih nizih, ki so bili z izjemo prvega bolj enakovredni.

Začetek je napovedoval drugačen razplet, saj je Zalet zaigral brez napak, Staranzano pa ni pokazal tega, kar zmore. Niz se je tako končal ekspresno z zmago Zaleta 25:9.

Vsi preostali nizi pa so bili povsem druga zgodba, saj je Staranzano, drugi v D-ligi, le pokazal vse svoje vrline v napadu in obrambi. V drugem nizu je na koncu tudi presenetil Zalet. Že od začetka niza se je vnel boj za vsako točko: izenačeno je bilo do 11. točke, nato je Zalet zadnjič povedel 14:12, v nadaljevanju pa je vajeti prevzel Staranzano. Zalet mu z raztrgano igro in več napakami ni uspel biti kos, tako da so gostje povedle 17:20 in še 20:23, kar je bilo dovolj za zmago.

Po hladni prhi je Zalet vendarle reagiral. Z bolj urejeno igro in hitrejšimi napadi je v tretjem nizu prevzel vodstvo 11:7 in še 18:13. V končnici je sicer dovolil, da se je Staranzano približal, a je bila zmaga že na varnem.

Četrti niz je bil spet izenačen, ekipi sta si izmenjavali v vodstvu vse do 16. točke. Zalet je takrat z nekaj uspešnimi napadi - v tem elementu se je na tekmi izkazala blokerka Alja Furlan, 12 točk -, prevzel sprva rahel naskok, nato pa povedel tudi 23:18 in še 24:20. Gostje so pred koncem nanizale še dve točki za 24:22, a je bilo za preobrat prepozno. Zmage in napredovanja v polfinale se je lahko veselil Zalet.

V polfinalu bo Zalet igral proti Pordenonu, vodilnemu v C-ligi: tekma bo pri višjepostavljeni ekipi v soboto, 3. februarja, ob 17.00.