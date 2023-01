Soča je presenetila, SloVolley in Zalet zlahka

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB – Pordenone Volley 3:0 (25:18, 25:21, 25:21)

SloVolley ZKB: Antoni 3, Cobello 7, Cotič 8, Hlede 1, Komjanc 14, Terpin 22, Margarito (L1), Čavdek (L2), Corsi 0, Kante. Trener: Loris Manià.

SloVolley ZKB je v tem krogu dosegel svojo enajsto zaporedno zmago in to s povsem neoporečnim 3:0. Pordenone Volley je imel za sabo tudi nadvse dobro serijo uspehov, saj je zmagal petkrat zapored, v prejšnjem krogu pa si je celo privoščil zmago proti prvouvrščenemu CUS. Zmaga združene goriško – tržaške ekipe je povsem zaslužena. Domači odbojkarji so zaigrali zelo sproščeno in obenem odločno, malo so grešili, tako da jim je šlo od rok vse in so uspešno zatrli vse poskuse gostov, da bi obrnili potek tekme v svojo korist. Prvi set je SloVolley ZKB osvojil brez težav, saj je vodil od začetka do konca. Drugi je bil veliko bolj izenačen, pri izidu 20:20 pa so domači odbojkarji dosegli štiri zaporedne točke in s tem v bistvu zapečatili set, v tretjem pa so bili spet ves čas v ospredju in jih Pordenone Volley nikoli ni resneje ogrozil. Vsi igralci so svojo nalogo dobro opravili, odlično tekmo pa je odigral Bernard Terpin, ki je ekipi priboril tudi največ točk. Naslednji konec tedna bo v C-ligi premor, saj se bodo najboljše štiri ekipe po prvem delu prvenstva, med katerimi je tudi SloVolley ZKB, pomerile v tekmah za deželni pokal.

Mortegliano – Soča ZKB Lokanda Devetak 2:3 (25:16, 16:25, 21:25, 25:23, 12:15)

Soča: Juren 11, Hlede 6, Persoglia 5, Černic 4, Makuc 20, Vižintin 2, Miklus 4, Conte nv, Devinar nv, Boškin nv, Čavdek (L). Trener: Battisti.

Soča je v Morteglianu dosegla zelo pomembno zmago, ki sočane še drži v igri za 5. mesto, zadnje, ki vodi v play-off in neposreden obstanek v C-ligi.

Sloga Tabor Studio Vegliach – Libertas Fiume Veneto 0:3 (20:25, 16:25, 22:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Castellani 0, Grassi 1, Jerič 12, Mania' 5, Riccobon 10, Skilitsis 6, Dessanti (L1), Smeraldi (L2), Kralj 0, Milič, Stefani 5, Trento 3, Vremec 1. Trener: Danilo Berlot.

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Portogruaro 3:0 (25:17, 25:21, 25:9)

Zalet ZKB: Furlan 3, Ilaria Misciali 9, Francesca Misciali 17, Surian 11, Vattovaz 1, Winkler 11, Lovriha (L), Grilanc 1, Giurda 2, Tromba 2. Trener: Nicholas Privileggi.

Zalet ZKB Trst Gorica je povsem zasluženo tudi drugič letos premagal Peressini (v prvem delu je šlo bolj na tesno, saj so zaletovke zmagale po petih setih), še bolj kot sama zmaga pa je pomembno to, da so domače igralke nastopile zelo sproščeno, zbrano in zagrizeno, tako da so bili trije januarski porazi povsem pozabljeni. Od rok jim je šlo vse, nasprotnice so spravljale v težave že z zelo ostrim servisom, s katerim so dosegle tudi lepo število direktnih točk, zaigrale pa so povezano in resnično kot ekipa. Zmedla jih ni niti odsotnost bolne Martine Stergonšek, saj so vse igralke, ki so stopile na igrišče, dale svoj doprinos k 12 prvenstveni zmagi. Zalet ZKB je takoj začel zelo odločno, bil stalno v vodstvu, v končnici že 23:13, ko je nasprotnicam uspelo osvojiti štiri zaporedne točke, kar pa je bilo tudi vse. Tudi v drugem so zaletovke takoj povedle s 7:0, a se nasprotnice niso predale, nadoknadile zaostanek in bile domačinkam stalno za petami, proti koncu so tudi povedle z 21:20, kar pa je bilo tudi njihovo edino vodstvo v tekmi. Tretji set je bil izenačen do 6:6, ko je Ilaria Misciali s serijo zelo ostrih servisov povedla svojo ekipo v vodstvo 13:6. Takoj zatem je bila tekma za kar nekaj časa prekinjena, zaradi težav z elektronskim zapisnikom, ta prisiljeni odmor je zmedel gostje, naših igralk pa sploh ne, saj so takoj po prekinitvi zaigrale še bolj odločno in prišle do petindvajsete točke brez najmanjše težave.

Trener Zaleta ZKB Nicholas Privileggi: »Prve zmage v novem letu se seveda veselim, zadovoljen pa sem predvsem za svoje igralke, ki so odlično reagirale na spodrsljaje iz prejšnjih kol. Pozna se, da na treningih delajo zavzeto, današnji nastop pa je dobra popotnica za sobotno polfinalno tekmo v deželnem pokalu.«