Soča letos v C-ligi še z mlajšo postavo

V najvišji deželni odbojkarski moški ligi bosta v prihajajoči sezoni igrali dve ekipi: ob Slovolleyu tudi Soča. Sovodenjska ekipa bo tako kot že nekaj zadnjih sezon spet stavila na mlado postavo, letos pa – po napovedih predsednika Igorja Tomsič - pa bodo tudi apetiti višji. Boj za obstanek, ki je bil stalnica zadnjih sezon, bo letos zamenjala želja po mestu med najboljšimi petimi ekipami. Zaupanje mladim bo torej na višku, če vemo, da bodo ogrodje ekipe sestavljali igralci under 19.

Potrjeni trener Lucio Battisti bo torej ekipo gradil na generaciji, ki se je rodila po letu 2000. V postavi ostaja bloker Peter Persoglia (2001), lider ekipe bo še naprej podajalec Nikolaj Černic (2004). Napadalno vrsto dopolnjujejo igralci under 19 Borut Vižintin, Gregor Makuc (oba 2006) in Franc Miklus (2007). Vsi trije mladinci so že lani pridobivali pomembno minutažo, letos pa bodo nosilci napada, saj so že dokazali, da so kos najvišji deželni ligi. Po poškodbi se vrača tudi Andrej Cotič (2005), na razpolago trenerju bodo še Riccardo Conte (2004), Massimo Venuti (2002) in Matija Boškin (1998), zaradi študijskih obveznosti pa ekipo zapušča Gabriel Devetta. Del članske ekipe bodo obenem še šestnajstelni igralci Soče, ki so letos prestopili v starostno kategorijo under 17 (lani under 15), ki bodo sestavljali skupno delovno skupino. Ob rezultatskih ciljih si v Sovodnjah namreč že več let prizadevajo, da mladi pridobivajo na izkušnjah in rastejo. To jim je v zadnjih letih vsakič uspelo, zato bodo po tej poti tudi nadaljevali. Pravi garanat za to ostaja trener Battisti