Soča SloVolley bo domače tekme igrala v Nabrežini

Odbojkarji Soče SloVolleyja bodo domače tekme v B-ligi igrali v nabrežinski telovadnici Sava Ušaja. Da prvenstvenih tekem v B-ligi ne bodo mogli igrati v domači sovodenjski telovadnici, je bilo že jasno, saj ta nima avtorizacije za igranje B-lige, ker so potrebna nekatera obnovitvena dela, predvsem kar se tiče protipožarne varnosti. Zdaj pa je tudi znano, kje bodo igrali.

Kot so nam pojasnili pri Soči, je bil med možnostmi za igranje tekem v B-ligi tudi športni center Mirka Špacapana v Gorici, a so se naposled odločili za občinsko telovadnico Sava Ušaja v Nabrežini, saj so jim tam ponudili boljše pogoje. V Nabrežini bodo lahko namreč opravili dva treninga na teden. Domača telovadnica pri odbojki ni pomembna samo zaradi glasne podpore navijačev, ampak tudi zaradi občutka v njej, saj velikost telovadnice pogojuje predvsem servis. »Najlepša hvala, AŠD Sokol, da bo vaš dom letos tudi malo naš,« je Soča sporočila na družbenih omrežjih nabrežinskemu društvu, ki upravlja tamkajšnjo telovadnico.

Kot znano bodo odbojkarji Soče SloVolleyja domače tekme igrali ob nedeljah ob 17.30. Prvič bodo doma, torej v Nabrežini, igrali v četrtem krogu, ki bo na sporedu 2. novembra.