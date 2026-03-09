V Trstu so se nepremičnine v štirih letih podražile za tretjino

Vrednost nepremičnin na Tržaškem še naprej raste, v samo štirih letih se je povprečna cena dvignila za tretjino. Med letoma 2024 in 2025 pa za dobrih sedem odstotkov. Trst je tako na petem mestu na lestvici srednje velikih italijanskih mest po povprečni ceni za kvadratni meter nepremičnine, ki znaša 2439 evrov. Podatki izhajajo iz poročila, ki ga je pripravila nepremičninska agencija immobiliare.it na podlagi povpraševanja po hišah in stanovanjih po vsej Italiji. Rast se po napovedih še ne bo ustavila, v letu 2026 naj bi cena tržaških nepremičnin zrasla še za slabih deset odstotkov, cene najema pa za okoli šest odstotkov.

Kar se cen najemnin tiče, je bilo treba v Trstu v letu 2025 v povprečju odšteti 11,3 evra na kvadratni meter. 60 kvadratov veliko stanovanje bi tako lahko na Tržaškem v povprečju najeli za okoli 700 evrov na mesec. Zanimiv je tudi podatek o podražitvah, med letoma 2024 in 2025 se je cena tržaških nepremičnin dvignila za 7,3 odstotka, kar je med najvišjimi deleži med analiziranimi kraji. Najemi pa so se v enakem obdobju podražili za skoraj šest odstotkov, tako kot se je to zgodilo v drugih podobno velikih mestih po Italiji. Še najbolj pa bode v oči podatek o podražitvah nepremičnin v samo štirih letih: med letoma 2021 in 2025 se je cena nakupa nepremičnine v Trstu dvignila za kar 32,9 odstotka oziroma za dobrih osemsto evrov. Vrednost 60 kvadratov velikega stanovanje se je torej v tem obdobju povečala za več kot 48 tisoč evrov.