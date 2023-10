Soča, SloVolley in Sloga Tabor še naprej meljejo nasprotnike

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia - Spilimbergo 2:3 (25:20, 25:20, 22:25, 23:25 8:15)

Zalet ZKB Ferrojulia: Furlan 8, Francesca Misciali 23, Ilaria Misciali 11, Vattovaz 7, Vigini 14, Winkler 10, de Walderstein (L1), Močnik (L2), Giurda, Gulich, Stergonšek, Surian 0, Tromba, Vidoni. Trener: Nicholas Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia je prvič letos moral poražen z igrišča. Poraz je kar pekoč, saj so domače odbojkarice že vodile v setih z 2:0, potem pa ...

Zaletovke so začele dobro in brez hujših naprezanj osvojile prva dva niza, v katerih so strle odpor nasprotnic. Te pa se niso predale in v nadaljevanju zaigrale kot prerojene, Zalet ZKB Ferrojulia pa popustil na vsej črti. V tretjem in četrtem nizu je bila tekma sicer še bolj ali manj izenačena, v petem pa je ob menjavi igrišča Spilimbergo že vodil z 8:5 in do konca prednost samo še povečeval. »Zgrešili smo preveč servisov, sprejem ni bil vec točen, posledično pa tudi napad preveč predvidljiv. Morali bomo še veliko vaditi uigravanje v obrambi, saj ni več tistega avtomatizma, ki je ekipo odlikoval lani in preveč žog pade po nepotrebnem na tla«, je ob koncu tekme povedal trener Nicholas Privileggi.

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak - Fiume Veneto 3:1 (20:25, 25:17, 25:21, 25:19)

Soča: T. Cotič 15, Devetak 15, A. Čavdek (L), Černic 8, Hlede 17, Antoni 10, Miklus 5, Makuc 2, Vižintin 4; n.v.: Boškin, A. Cotič (L2), Venuti, Manfreda, Conte. Trener: Lucio Battisti.

Odbojkarji Soče nadaljujejo z dobrimi nastopi in v moški C-ligi ostajajo še naprej nepremagani.

Mortegliano - SloVolley ZKB 0:3 (19:25, 17:25, 19:25)

SloVolley ZKB Trst Gorica: Buri 10, Giusto 11, Jereb 0, Jerič 6, Riccobon 2, Terpin 10, Margarito (L1), Dessanti (L2), Antoni, Castellani 0, Kosmina 2, Skilitsis 1. Trener: Ambrož Peterlin.

SloVolley ZKB Trst Gorica je osvojil tretjo zaporedno zmago. Strah pred neugodno in temno telovadnico (med tekmo je celo deževalo na tribune) je bil povsem odveč, saj je SloVolley ZKB odigral svojo letošnjo najboljšo tekmo. Domačine so gostje prekašali prav v vseh elementih igre, še najbolje pa sta delovala blok in obramba. Omembe vreden je prav gotovo nastop Petra Jeriča, ki je prvič igral na centru in svojo nalogo dobro opravil.

Tekma je bila vseskozi enosmerna, kar kažejo tudi izidi v posameznih setih, saj Mortegliano kljub naprezanjem nikoli ni ogrožal SloVolleyja ZKB, ki je zmago osvojil po malo več kot eni uri.

ŽENSKA D-LIGA

Mavrica Arcobaleno - Brugnera 1:3 (17:25, 22:25, 25:18, 19:25)

Mavrica Arcobaleno: G. Marangon, Visintin 3, E. Marangon (L2), Gabbana, J. Tomsič, Contino 6, D'Amelio (L1), Mazzoli 2, N. Tomsič, Berzacola 7, Benedetti 4, Buna, Volčič 21, Komic 9. Trener: Quarta.

Mavrica Arcobaleno v uvodnih dveh setih ni igrala dovolj zbrano, da bi lahko gostjam odščipnila kaj več. V tretjem setu so se domače odbojkarice zbrale in dobro so igrale tudi na začetku četrtega seta, ko so vodile z 10:5. Nato pa se je Brugnera zbrala in prva dosegla 25. točko. V domačem taboru se je dobro odrezala Neja Volčič, ki je dosegla 21 točk.

MOŠKA D-LIGA

Travesio - Sloga Tabor Studio Vegliach 0:3 (12:25, 24:26, 23:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Gianeselli 6, Golob 2, Mania' 19, Mesar 3, Segre 6, Vremec 6, Petaros (L1), Tomsič (L2), Kalc 1, Mezzari, Opačič, Petrič. Trener: Loris Manià.

Z najdaljšega letošnjega gostovanja se mladi slogaši vračajo s tretjo zaporedno zmago. Sloga Tabor Studio Vegliach je odlično začela: v prvem setu so gostje zelo dobro servirali, dobro napadali in branili, skratka, vse je šlo gladko kot po olju in so prvi set osvojili brez najmanjše težave. Tak uspeh jih je v nadaljevanju nekoliko uspaval, padla je koncentracija, kar je domača ekipa seveda izkoristila, tako da sta bila naslednja dva seta veliko bolj izenačena. V odločilnih potezah pa so se spet izkazali slogaši, ki so s svojo borbeno in zrelo igro preprečili Travesiu, da bi osvojil vsaj set.