Soča SloVolley se pripravlja na B-ligo

Po poletnem premoru in potem ko so že začeli s posamično kondicijsko pripravo, so se odbojkarji Soče SloVolleyja včeraj v sovodenjski telovadnici zbrali na prvem treningu sezone. Dobrodošlico jim je najprej izrekel predsednik Soče Igor Tomsic, ki je izpostavil, da igranje B-lige ni bilo nikoli pod vprašajem. »Če smo zmagali C-ligo, pomeni, da sodimo v drugo prvenstvo,« je dejal.

Cilj v letošnji sezoni bo za Sočo SloVolley obstanek. »Moj cilj pa je tudi ta, da ostanemo tudi naslednje leto vsi skupaj,« je še dejal Tomsic. Da bo cilj v prvi sezoni v B-ligi obstanek, se strinja tudi potrjeni trener Luciano Battisti. »Kot novinci je normalno, da ciljamo na obstanek v ligi. Zavedamo se, da je liga zahtevna,« je dejal.

»Z okrepitvami smo zadovoljni, za določene stvari smo sicer še odprto gradbišče. Mislim, da smo dovolj konkurenčni, da lahko dosežemo cilj, ki smo si ga zastavili,« je prepričan trener, ki je pred leti že uspešno treniral v B-ligi. »Nekaj podatkov že imam, nedvomno pa bo treba počakati na prve prvenstvene tekme, da vidimo, kakšne so druge ekipe,« je še dejal Battisti.

Letos ekipe ne bo vodil sam, saj bo njegov pomočnik ravno tako domači trener Luca Milocco, ki bo med drugim pomagal tudi pri statistikah, pri čemer ima bogate izkušnje tudi na mednarodni ravni. Nova figura v štabu je tudi fizioterapevtka Martina Borsi, Luka Kovic pa bo še naprej kondicijski trener. »Ne smemo pa niti mimo odbornikov, predsednika Tomsica, Iva Cotiča in drugih,« je še izpostavil Battisti.