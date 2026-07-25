Fotoaparat je orodje za pripovedovanje zgodb

»Otroška domišljija ne pozna meja,« je izjavil Marko Civardi, predsednik Fotovideo Krožka Trst 80, ki je v prejšnjem tednu vodil fotografsko delavnico v prostorih Slovenskega kulturnega društva (SKD) Barkovlje. Delavnica je bila namenjena otrokom med 10. in 14. letom starosti in jih je naučila, da fotoaparat ni le naprava za pritiskanje na gumbe, ampak orodje za pripovedovanje zgodb.

Marko Civardi je pojasnil, da projekt poteka že tretje leto zapored in je požel kar nekaj zanimanja, saj se je na delavnico prijavilo šestnajst radovednih otrok iz okolice. Teden so začeli s spoznavanjem osnovne teorije, obiskal jih je celo gost iz Slovenije, profesor Mitja Reichenberg, ki je mladim fotografom predstavil vizualno pripovedovanje zgodb. »Otroci imajo veliko fantazije, včasih celo več kot odrasli,« nam je zaupal Civardi.

V sredo so mali fotografi ustvarjali v prostorih Tržaškega pomorskega kluba Sirena, kjer istočasno poteka jadralna šola za otroke. Glavno logistično podporo pa jim je s svojimi prostori nudilo Slovensko kulturno društvo SKD Barkovlje.

Delavnica se je slavnostno zaključila na Ferlugih, v sodelovanju z društvom Višava. Pod vodstvom Dimitrija Farluge so otroci fotografirali skrite kotičke vasi, iz nastalih del pa bodo nato organizirali prav posebno fotografsko razstavo v sklopu prireditve Okusi Krasa.

Izvedba takšnega projekta pa ni samoumevna, saj se fotokrožek trenutno sooča s prostorsko stisko, potem ko so po prodaji prostorov v Ulici Montecchi ostali brez lastnega studia in uradnega sedeža. Kljub temu pa delo z mladimi ni obstalo, saj jim je na pomoč velikodušno priskočila Zadružna kraška banka ZKB Trst Gorica, ki jim bo pomagala do novih prostorov in je finansirala nakup novih fotoaparatov za otroke.