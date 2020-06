Sodelovanje med Primorjem in Primorcem

Slednja bo prošnjo obravnavala prihodnji teden, ko se bo tudi sestal njen izvršni svet, ki bo odločal o napredovanju in izpadih v elitni ligi. Sodeč po državnih smernicah, naj bi Primorje izpadlo v promocijsko ligo. Vodstvo deželne nogometne zveze pa se nagiba k temu, da bi proseški klub znova vključili v najvišjo deželno ligo.

Po formalni združitvi bosta sicer kluba (Primorje in Primorec) nadaljevala vsaka po svoji poti: dosedanje Primorje bodo preimenovali v Primorje 1924, Primorec pa bo po novem postal Primorec 1964. Dejansko bosta iz združitve znova nastala dva kluba: Primorje 1924 naj bi v prihodnji sezoni nadaljevalo z mladinsko dejavnostjo in bi imelo člansko ekipo v 3. AL, Primorec 1964 pa bi prevzel mesto Primorja v elitni ali v promocijski ligi. Primorec je letos igral v 2. AL. Tako naj bi nekako izgledalo »sodelovanje«, ki pa še nima uradnega pečata.Deželna nogometna zveza bo prihodnji teden (v torek ali v sredo) odločala tudi o sestavi elitne lige in morebitnem napredovanju Sistiane Sesljana kot najboljše drugouvrščene ekipe v promocijski ligi.