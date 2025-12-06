Na Drevoredu Campi Elisi trčila skuter in avtomobil

Na Drevoredu Campi Elisi v Trstu ob uvozu na hitro cesto sta danes dopoldne približno ob 10.30 trčila skuter in avtomobil. V trku sta se poškodovala voznik in potnica skuterja, ki naj bi bila poročena. Reševalci službe 118 so ju odpeljali v katinarsko bolnišnico. Po podatkih, ki nam jih je posredovala lokalna policija, njuno zdravstveno stanje naj ne bi bilo kritično.

Prometna nesreča je za krajši čas povzročila kar nekaj težav in preglavic voznikom. Nastale so vrste, promet je bil ustavljen. Okoli 12. uri pa so odpravili posledice in je promet spet stekel kot običajno.