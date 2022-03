Sokol premagal Breg

KOŠARKA

PROMOCIJSKA LIGA

Sokol – Breg 75:55 (24:17, 32:32, 54:44)

Sokol: Sossi 4, E. Malalan 12, Grgič 2, Kojanec 22, Zidarič 0, Perčič 5, M. Malalan 8, Albanese 10, Gutty 12 . Trener: Kapo.

Breg: Kocijančič 6, A. Zeriul 2, Nadlišek 2, Celin 16, Filipac 15, Formigli 0, Terčon 3, Oblak 7, M. Zeriul 7, Buzzi in Matarrese nv. Trener: Sancin

Košarkarkji Sokola so na domačem igrišču v Nabrežini premagali Breg s 75:55 in še drugič v letošnji sezoni osvojili slovenski derbi promocijske lige. Tekmo so bolje začeli domačini, v drugi četrtini pa so gostje z Doline znižali zaostanek in pred glavnim odmorom izenačili na 32:32. V drugem polčasu so Kojanec (z 22 točkami najboljši strelec tekme) in soigralci poostrili igro v obrambi in si z učinkovitimi napadi ponovno priigrali zanesljivo prednost, ki so jo brez večjih težav ohranili do konca. Tekmo si je na tribunah telovadnice Savo Ušaj ogledalo kar lepo število navijačev obeh ekip.