Sokolu derbi deželne divizije 2 proti Bregu

C-LIGA

Bor Radenska – Vis Spilimbergo 56:79 (7:20, 26:45, 39:65)

Bor: Brancati 6 (0:2, 3:3, 0:1), Možina 4 (2:12, 1:7, 0:2), Comar 5 (1:3, 2:3, 0:2), Maurel 6 (-, 3:9, 0:1), Lo Duca 7 (1:2, 3:8, 0:2), Giustolisi 4 (0:1, 2:5, 0:1), Finatti 18 (-, 3:3, 4:12), Gallocchio 6 (4:4, 1:1, 0:2), Fr. Savoia in Sommariva nv. Trener: Consolari.

V petem krogu košarkarske C-lige je Bor Radenska utrpel visok domač poraz proti Spilimbergu. Končni izid je bil 56:79 v korist furlanske ekipe, ki je bila pretrd oreh za okrnjeno svetoivansko moštvo. Bor, ki je nastopil brez branilcev Forta in Zettina, je bil od samega začetka v podrejenem položaju. Na drugi strani pa so košarkarji Spilimberga zaigrali dejansko brez napak in z lahkoto polnili nasprotnikov koš. Ob vsem tem velja omeniti še katastrofalno izvajanje prostih metov Borovih košarkarjev (8:24), ki nasploh niso prikazali pravega pristopa do tekme. Dvomestno število točk je dosegel le Finatti (18).

»Celotna ekipa je tokrat igrala pod svojimi sposobnostmi. Če bi fantje zadeli kakšen prosti met več in bi na igrišče stopili bolj odločno, bi lahko mogoče bil poraz nekoliko manjši, vseeno pa bi težko parirali tako razigrani ekipi, kot je bil danes Spilimbergo. Na koncu je še dobro, da je na koncu razlika znašala manj kot 30 točk,« je po tekmi dejal Borov spremljevalec Bruno Kneipp.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Servolana – Kontovel 64:65 (18:21, 32:40, 44:51)

Kontovel: Terčon 9 (5:6, 2:5, 0:1), Bellettini 0 (-, 0:2, -), Rocchetti 0 (-, -, 0:1), Škerl 16 (3:3, 2:5, 3:8), Mattiassich 11 (-, 4:5, 1:3), S. Regent 4 (2:5, 1:2, -), De Petris 7 (3:4, 2:5, -), Salvi 2 (-, 1:1, 0:1), G. Regent 3 (3:4, 0:1), Scocchi 14 (2:2, 0:2, 4:11), Glavina in Vecchiet nv. Trener: Peric.

Kontovelovi košarkarji so v četrtem krogu C-lige dosegli tretjo zmago. S tesnim 64:65 so v gosteh premagali Servolano. Varovanci trenerja Francesca Perica so takoj prevzeli pobudo in ves čas vodili. Domačini pa niso popuščali in ves čas dihali za ovratnik gostom, ki sicer tudi tokrat niso prikazali ravno najboljše igre. V Kontovelovih vrstah se je tudi poznala odsotnost prvega strelca ekipe Aleksandra Daneua.

Pred zadnjo četrtino je Kontovel vodil s sedmimi točkami naskoka, Servolana pa je v zadnjih desetih minutah igre tudi prvič povedla. Gostje se niso pustili presenetiti in so spet prešli v vodstvo. Servolana se je v napeti končnici z dvema zaporednima trojkama približala le na točko zaostanka. Kontovelovi košarkarji so nato zapravili zadnji napad, a takoj zatem uspešno branili in si priigrali zmago. Najboljša strelca Kontovela sta bila Tadjan Škerl (16 točk) in Alessandro Scocchi (14).

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Sokol Franco – Breg SV Impianti 64:52 (11:6, 33:18, 45:37)

Sokol: Sas. Zidaric 12, Gherlani 4, E. Malalan 10, Ferfolja 9, Ušaj 4, Emili 0, S. Malalan 8, Raseni 6, Bratus 0, Gerin 0, Doljak 3, Gutty 9. Trener: A. Albanese.

Breg: A. Zeriul 3, M. Smotlak 2, D. Smotlak 17, Celin 6, Filipac 0, Basso 4, Coretti 0, Canciani 0, M. Terčon 9, Gabrić 0, D. Terčon 11, M. Zeriul 0. Trener: Oberdan.

V uvodnem krogu tržaške skupine deželne divizije 2 je bil takoj na sporedu slovenski derbi med Sokolom Franco in Bregom SV Impianti. Pred polnimi tribunami športne dvorane Sava Ušaja v Nabrežini so bili domačini zasluženo boljši s 64:52.

Obe ekipi sta tekmo začeli dokaj zadržano. Že v drugi četrtini pa se je ritem nekoliko dvignil. Sokol je na glavni odmor odšel s prednostjo 15 točk (33:18). V tretji četrtini se je Breg s consko obrambo približal le na 5 točk zaostanka, domačini pa so pravočasno reagirali in do konca tekme spet prevzeli vajeti igre v svoje roke. V Sokolovih vrstah je s srčno igro izstopal Erik Malalan, pri Bregu pa je v napadu izstopal predvsem kapetan Damjan Smotlak, ki je bil s 17 točkami najboljši strelec tekme.