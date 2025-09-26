Sovodnje in Zarja v nepredvidljivih skupinah

Konec tedna se bosta nadaljevali prvenstvi elitne in promocijske lige, začela se bodo še prvenstva 1., 2. in 3. amaterske lige, v katerih je tudi letos v raznih skupinah manj ekip (po štirinajst).

Sovodnje najprej za obstanek

V 1. amaterski ligi bo od ekip slovenskih društev igralo le Sovodnje. Dolinski Breg se je med poletjem odpovedal članski ekipi, ki si je v lanski sezoni izborila obstanek v 1. AL. Sovodenjci bodo igrali v skupini C, v kateri so še ekipe z Goriškega in Tržaškega. V uvodnem krogu čaka belo-modre v nedeljo ob 15.30 domača tekma z Maranesejem. V Sovodnjah si z novim trenerjem RobertomVenezianom želijo predvsem mirno sezono in po možnosti čimprejšnji obstanek v ligi.

Iz 1. AL bo v višjo ligo napredovala prvouvrščena ekipa ter nato še dve ekipi po igranju play-offa. V nižjo ligo bosta izpadli zadnja in predzadnja ekipa na lestvici. Še dve ekipi pa bosta izpadli po igranju play-outa. Končnico za obstanek bodo igrale štiri ekipe: devetouvrščena, deseto, enajsto in dvanajstouvrščena na lestvici.

Prvi del prvenstva 1. amaterske lige se bo zaključil 21. decembra. Drugi del se bo začel 1. februarja, a pred tem bodo na sporedu še tri pokalne tekme (11., 18. in 25. januarja). Rednega dela bo konec 10. maja, ko bo nato na vrsti še play-off in play-out. Vse do 2. novembra se bodo sovodenjski belo-modri gibali izključno na Goriškem. Na prvo novembrsko nedeljo se bodo Venezianovi varovanci odpeljali na prvo gostovanje na Tržaško. Bolj natančno na Opčine, kjer bodo igrali proti Opicini.

Zarja želi biti protagonist

Tudi v prvenstvu 2. amaterske lige bo letos igrala le ena ekipa slovenskih društev. Bazovska Zarja bo v nedeljo začela sezono z gostovanjem pri Villanovi (začetek tekme ob 15.30). Prvo domačo tekmo bodo »rdeči« igrali v nedeljo, 5. oktobra, proti Poggiu. V skupini D bodo v glavnem nastopale ekipe klubov s Tržaškega in Goriškega. Tudi letošnja sezona bo zahtevna, a pri Zarji upajo, da bodo do zadnjega med protagonisti za preskok v višjo ligo.

Iz 2. AL bo izpadla zadnja na lestvici v vsaki skupini in še po dve ekipi po igranju play-outa. V končnici za obstanek bodo igrali 10., 11., 12. in 13. na lestvici. V višjo ligo bodo napredovali zmagovalci v vseh štirih skupinah in nato le še dve ekipi (od skupno vseh štirih skupin) po igranju play-offa.

