SP v Planici največji športni dogodek v Sloveniji

Na slavnostnem odprtju največjega letošnjega športnega dogodka v Sloveniji, svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, bodo med več kot 130 nastopajočimi tudi skupina Laibach, Ansambel Saša Avsenika in DJ Umek.

Da SP v dolini pod Poncami ne bi bil le športni dogodek, si prireditelji prizadevajo potrditi tudi s spremljevalnim programom. Prvi vrhunec bo tako na vrsti že uvodni dan SP, ko bo na današnjem večernem slavnostnem odprtju sodelovalo več kot 130 nastopajočih, med njimi tudi znani slovenski glasbeniki. Slovesnost ob odprtju se bo začela danes simbolično ob 20.23. V Kranjski Gori bo nastopala tudi slovenska svetovna glasbena zvezda, skupina Laibach, pa ansambel Saša Avsenika in znani glasbeni producent DJ Umek.

Na odru jih bo spremljalo več kot 130 nastopajočih, zbrane pa bodo nagovorili Johan Elias, predsednik Mednarodne smučarske in deskarske zveze, predsednik vlade Robert Golob in predsednik Smučarske zveze Slovenije in OK Planica Enzo Smrekar. Slovesnost bo prenašala tudi nacionalna televizija.

Kot so zapisali pri SZS, bo skupina Laibach za slovesnost ob odprtju pripravila skladbo, ki temelji na stari slovenski pesmi Oj, Triglav, moj dom. K sodelovanju so povabili še številne druge znane glasbenike - pevko Severo Gjurin, pevca skupine Siddharta Tomija Megliča, citrarko Ireno Anžič, tolkalko Petro Vidmar, člane Zbora Slovenske filharmonije in pihalno-trobilsko sekcijo Simfoničnega orkestra RTV Slovenije.

"Z odgovornostjo in častjo se veselimo letošnjega velikega odprtja Planice. Predstavili bomo del naše kulture in pokazali, kako lepo je, kadar na odru sodelujejo različne generacije," je o glasbenem nastopu dejal Sašo Avsenik, vnuk Slavka Avsenika. Njegov ansambel bo na odprtju med drugim zaigral tudi slovenske klasične melodije - skladbi Slovenija, od kod lepote tvoje in Na Golici, manjkala pa ne bo niti skladba Planica, Planica. Na odru se jim bo pridružil zborček Glasbene šole Bučar.

Na prireditvi bodo nato udeleženci lahko ob glasbenih ritmih DJ Umeka pozdravili nosilce nacionalnih zastav vseh 65 sodelujočih reprezentanc. Glasbenim izvajalcem se bodo na odru pridružili tudi plesalci pod vodstvom Mihe Krušiča, plesalci folklorne skupine Emona, evropski in svetovni prvaki v hip hopu plesne šole Bolero in plesalci baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana.

Scenarist in režiser prireditve je Miha Krušič, slovesnost pa bosta povezovala Igor E. Bergant in Bernarda Žarn.