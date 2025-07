Spet neizplačani dolgovi, prihodnost Triestine vse bolj negotova

Ko ne bi šlo za presneto resne zadeve – poklicni nogometni klub ni le športno društvo, saj so v igri tudi delovna mesta – bi nekdo lahko mislil, da smo pred pravo farso. Kar se dogaja s Triestino je namreč neverjetno, absurdno, nepojmljivo. V torek ob polnoči je zapadel rok za izplačilo majskih plač (šlo je za vsote v vrednosti okrog 1.400.000 evrov), a tokrat denarja iz ZDA ni bilo na spregled. Potem ko je pred niti mesecem dni predsednik Ben Rosenzweig zadnji trenutek le zagotovil sredstva, ki so omogočila Triestini vpis v C-ligo, in takrat je šlo za precej večjo vsoto, tokrat denarja na tekočem računu Triestine ni bilo.

Katere posledice bo imelo to dejanje? Gotovo bo morala Triestina prvenstvo začeti z dodatnim odbitkom točk na lestvici. Koliko, se še ne ve. Najmanj tri, največ šest. To se pravi, da bo v najboljšem primeru moral tržaški C-ligaš sezono začeti z -10 v najslabšem pa celo -13. A tu ne gre več za vprašanje, kako nastopati v prvenstvu, kjer si že obsojen na izpad in bi bil v resnici prava agonija, gre že za sam obstoj kluba.

Število upnikov se zaradi neplačanih računov veča iz dneva v dan. Po novem so se na tem seznamu znašli tudi igralci, ki bi se lahko v teh dneh že obrnili na sodišče. Vse bolj verjetno je torej, da se bo več kot stoletna zgodovina Triestine (znova) nadaljevala v sodnih palačah, kjer bo moral kak sodnik preštudirati zadevo in ugotoviti, katera je najboljša možna rešitev, da bi zadovoljili zahtevam raznih upnikov, ki bi seveda želeli biti plačani. Športni vodja Daniele Delli Carri, ki je komaj obnovil oziroma podaljšal pogodbo, bo zapustil klub, Giorgio Gorgone bo ostal nesojeni trener Triestine, gotovo pa bo tudi večina igralcev želela klub v najkrajšem času zapustiti.