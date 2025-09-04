Spet preobrat v zadnjih minutah

NOGOMET

POKAL PROMOCIJSKE LIGE

Trieste Victory Academy – Sistiana Sesljan 3:2 (0:0)

Strelci: 56. Paliaga (TVA), 60. Villatora, 71. Volaš, 82. Cannavo (TVA), 85. Paliaga (TVA) 11-m

Sistiana Sesljan: Barbuio, Simeoni, Giorgi (Francioli), Disnan, E. Colja, Sedmak (Carnese), Razem, Interlandi (A. Kerpan), Volaš, Clemente, Villatora (Steinhauser). Trener: Motta.

Sistiana Sesljan se s porazom v 2. krogu proti tržaški ekipi Trieste Victory Academy poslavlja od pokalnega tekmovanja promocijske lige. »Delfini« so tudi tokrat vodili in v zadnjih minutah so gostitelji dvakrat premagali vratarja rumeno-modrih. Sistiano Sesljan čaka v nedeljo prvi prvenstveni krog. V Vižovljah bodo Mottovi nogometaši ob 15.30 gostili Tricesimo.