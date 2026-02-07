Spodrsljaj Kontovela, uspešni Dom, Breg in Sokol

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Kontovel – Cervignano 72:80 (24:25, 43:50, 45:66)

Kontovel: Terčon 4 (4:6, 0:6, 0:2), Bellettini 4 (-, 2:4, -), Škerl 20 (1:1, 5:8, 3:9), Gulič 4 (0:2, 2:3, -), S. Regent 5 (1:1, 2:6, 0:1), De Petris 4 (-, 2:9, 0:1), Salvi 0 (-, 0:2, 0:2), G. Regent 12 (2:4, 5:9, -), Daneu 19 (3:3, 5:9, 2:7), Glavina, Vecchiet in Scocchi nv. Trener: Peric.

V šestem krogu povratnega dela deželne divizije 1 je Kontovel utrpel šele tretji poraz v letošnji sezoni. Ekipa trenerja Francesca Perica je na domačem igrišču z 72:80 zasluženo klonila proti Cervignanu. Po izenačeni prvi četrtini (24:25) so gostje že v drugi četrtini prevladali. Izkoristili so nezbrano igro Kontovelovih košarkarjev in si priigrali ob koncu prvega polčasa že 17 točk naskoka (43:50).

Razmerje moči se v tretji četrtini ni spremenilo, prednost furlanskega moštva je narasla celo na 21 točk (45:66). V začetku zadnje četrtine je najvišja prednost Cervignana znašala že 27 točk, nakar je sledila reakcija domačinov, ki so se na koncu približali le na osem točk zaostanka. Za preobrat je Kontovelu zmanjkalo tako moči kot časa. Škerl in soigralci so tokrat zatajili predvsem v obrambi, tudi v napadu pa jim igra ni stekla, kot so načrtovali.

Z borebnostjo je tokrat nekaj več pokazal le mladi Peter Gulič (4 točke, 3 skoki in 3 pridobljene žoge), ostali pa so zaigrali pod svojimi sposobnostmi.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Dom – Goriziana 87:55 (22:14, 48:29, 76:42)

Dom: Salvi 11, D. Abrami 10, Devetta 2, G. Zavadlav 7, Devetak 2, Bernetič 8, Urdih 11, L. Pahor 7, Bressan 19, Tarantini 5, Rossmann 5, Pavlin 0. Trener: Bonetti.

Košarkarji Doma so v petem krogu povratnega dela goriške skupine deželne divizije 2 v mestnem derbiju nadigrali Goriziano. Nižje postavljenega tekmeca so na domačem igrišču premagali s 87:55.

Barcolana – Breg SV Impianti 52:67 (13:17, 24:40, 37:52)

Breg: A. Zeriul 0, D. Smotlak 3, Celin 12, Filipac 7, Coretti 0, M. Terčon 8, Gabrić 7, D. Terčon 11, Stopar 0, Gregori 10, M. Zeriul 9. Trener: Oberdan.

V petek krogu povratnega dela tržaške skupine deželne divizije 2 je Breg SV Impianti z izidom 52:67 premagal Barcolano. Dolinsko moštvo, ki jo vodi trener Dean Oberdan je tako vknjižilo že tretjo zaporedno zmago.

Cus Trieste – Sokol Franco 64:85 (17:34, 34:58, 44:75)

Sokol: Sam. Zidaric 27, Ferfolja 9, Raseni 9, Gutty 18, Ušaj 10, E. Malalan 2, S. Malalan 4, M. Malalan 2, Gerin 0, Lopreiato 1, Bratus 3. Trener: Albanese.

Nabrežinski Sokol Franco je v petem krogu povratnega dela tržaške skupine deželne divizije 2 v gosteh nadigral tržaški Cus. Končni izid dvoboja v športni dvorani v Ul. Monte Cengio je bil 64:85 v korist gostujoče ekipe, pri kateri je s 27 točkami strelsko izstopal Samuel Zidaric.