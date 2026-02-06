Ilka Štuhec padla na prvem olimpijskem smukaškem treningu

Za Ilko Štuhec se napad na prvo olimpijsko odličje ni začel najbolje. Slovenska alpska smučarka je bila prva na startu prvega izpeljanega preizkusa proge Olympia delle Tofane pred nedeljskim smukom za medalje. Po skoku se ji je primerila napaka in je zdrsnila na bok, a se je ustavila pred zaščitnimi mrežami. Kot kaže, se ni huje poškodovala.

Petintridesetletna Mariborčanka se je takoj pobrala in postavila na noge, pomahala ter nakazala, da je z njo vse v redu. Štuhec se je po padcu spustila do ciljne arene, trening pa so začasno prekinili.

»Ilka je na prvem treningu smuka padla. V cilj je prismučala sama. Zaenkrat kaže, da ob padcu ni prišlo do večje poškodbe, razen nekaj udarnin in bolečin v palcu na roki, » so o stanju dvakratne svetovne prvakinje v smuku sporočili iz njene ekipe. Stanje Štuhec bo še dodatno preverila fizioterapevtka, ki ji pomaga pri pripravi na olimpijski vrhunec sezone in kariere.

Štuhec bo, upoštevajoč napovedi, nastopila v smuku, superveleslalomu in smuku za ekipno kombinacijo skupaj z Ano Bucik Jogan, ki bo tekmovala v slalomu.