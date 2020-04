Evropsko prvenstvo v atletiki bo med 15. in 21. avgustom 2022 v Münchnu, je sporočila Evropska atletika. Potekalo bo tako le približno mesec dni po svetovnem prvenstvu, ki je bilo zaradi prestavitve olimpijskih iger na prihodnje leto odloženo na julij 2022 in bo na sporedu v mestu Eugene v ZDA med 15. in 24. julijem.