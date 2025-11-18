VREME
Torek, 18 november 2025
Šport Plus: danes o Jadranu, Soči SloVolleyju in Sinnerju

V Primorskem dnevniku o športnih dogodkih konca tedna in običajne rubrike

Trst |
18. nov. 2025 | 7:30
    Jadran je podelil priznanja trem dolgoletnim stebrom ekipe (FOTODAMJ@N)
V današnjem (18. november) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati tretjo številko nove športne priloge Šport plus. Na sedmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjo odbojkarico Miriam Cernic), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (odbojkarice Eve Marsič). Tokrat bodo v ospredju priznanja in tekma Jadrana, poraz Soče SloVolleyja in druge odbojkarske tekme ter tekme slovenskih nogometnih ekip in zmaga Sinnerja.

