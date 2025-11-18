Šport Plus: danes o Jadranu, Soči SloVolleyju in Sinnerju

V današnjem (18. november) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati tretjo številko nove športne priloge Šport plus. Na sedmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjo odbojkarico Miriam Cernic), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (odbojkarice Eve Marsič). Tokrat bodo v ospredju priznanja in tekma Jadrana, poraz Soče SloVolleyja in druge odbojkarske tekme ter tekme slovenskih nogometnih ekip in zmaga Sinnerja.