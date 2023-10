Športel o 20-letnici društva Cheerdance Millenium

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil ustanoviteljico društva Cheerdance Millenium, predsednico Jasno Kneipp in Kim Furlan, ki je zasnovala slavnostno prireditev ob 20-letnici ustanovitve društva. Kamere Športela so ujele derbi nogometne 1. amaterske lige med Bregom in Sovodnjami, kamere deželnega sedeža Rai pa letošnjo 55. izvedbo Barcolane derbi nogometne elitne lige med Sistiano Sesljanom in Juventino. Sodelavka Neža Zobec je obiskala jadralca JK Čupa Mirka Juretiča, ki je sodeloval tudi v novi rubriki Športna anekdotica.

