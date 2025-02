Športel o 60-letnici Borove košarke

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika Košarkarskega kluba Bor Edija Sosiča, bivšega predsednika Renata Stoklja in nekdanjega košarkarja Stojana Kafola. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele nogometni derbi 1. amaterske lige med Sovodnjami in Bregom in poraz Jadranovih košarkarjev v skupini za obstanek v meddeželni B-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa poraz Kontovela v košarkarski C-ligi. V rubriki Športna anekdotica sta sodelovala nogometaša Sovodenj Martin Juren in Juri Ocretti.

Klikni in oglej si oddajo