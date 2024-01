Športel o alpskem smučanju

Prvi Športel v živo v koledarskem letu 2024 je minil v znamenju alpskega smučanja. Gostje v koprskem studiu so bili načelnik smučarske komisije ZSŠDI Ennio Bogatez, predsednica SK Devin Valentina Sosič in predstavnica ŠD Mladina Tamara Majer. V videopovezavi je svojo izkušnjo kot predtekmovalka na Zlati lisici v Kranjski Gori povedala smučarka Caterina Sinigoi. Sodelavka Martina Bearzi je obiskala tekmo Krasa v Čedadu. V Špetru pa se je pogovorila s profesorico in nekdanjo rokometno igralko Vesno Jagodic.