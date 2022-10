Športel o Jadranu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednico AŠZ Jadran Almo Žnidarčič in menedžerja Borisa Viteza. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo moške odbojkarske C-lige med tržaškim Cusom in združeno ekipo SloVolley ZKB ter tekmo košarkarske C-lige med Jadranom Monticolo&Foti in San Donajem. Kolegi deželnega sedeža Rai so prispevali reportažo s 54. izvedbe Barcolane in jo popestrili z izjavami nekaterih slovenskih jadralcev. Gostoma v studiu je vprašanje s terena postavil predsednik AŠD Sokol Pavel Vidoni.

