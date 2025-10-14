Športel o Jadranu in seveda tudi o Barcolani 57

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil novopečenega Jadranovega odbornika Boruta Bana, ki je po lanski sezoni sklenil bogato igralsko kariero, in pomožnega trenerja članske ekipe Roka Heiligsteina, ki sicer vodi tudi mladinsko ekipo U19. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele letošnjo izvedbo tržaškega jadralskega praznika Barcolane, kamere Športela pa tekmo nogometne 3. amaterske lige med kriško Vesno in proseško ekipo Pro-Secco Primorje ter tekmo košarkarske meddeželne B-lige med Jadranom in Iseom. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Vesnin nogometaš Thomas Renar.

Klikni in oglej si oddajo