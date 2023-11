Športel o Kontovelu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠD Kontovel Petra Lisjaka, kapetana košarkarske ekipe Simona Regenta in kapetanko odbojkarske ekipe Irino Bezin. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med San Luigijem in Juventino ter derbi nogometne 2. amaterske lige med Primorjem in Vesno, kamere Športela pa tekmo ženske odbojkarske C-lige med Zaletom ZKB FerroJulia in Fagagno ter tekmo košarkarske deželne divizije 1 med Servolano in Borom Radenska. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala Zaletova odbojkarica Veronika Winkler.

Klikni in oglej si oddajo