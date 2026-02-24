Športel o košarki pri Jadranu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predstavnike AŠZ Jadran. V studiu so bili predsednica Alma Žnidarčič, trener Rok Heiligstein in vodja mladinskega sektorja Boris Stopar. Govorili so tako o članski kot o mladinskih ekipah Jadrana.

Še pred tem so se povezali z alpsko smučarko Caterino Sinigoi, ki je prejšnji teden nastopila na olimpijskih igrah Milan Cortina. Sodelavka Petra Prašelj je prispevala prispevka o nogometni tekmi elitne lige Pro Gorizia – Kras Repen in odbojkarske tekme v B-ligi Soče SloVolley – Monselice. Deželni sedež Rai pa je prispeval prispevka o tekmi Bora in o tržaškem smučarskem prvenstvu. Športno anekdotico je razkril odbojkar Soče SloVolley Franc Miklus.

Klikni in si oglej oddajo