Športel o košarki pri Jadranu

Gostje v studiu Alma Žnidarčič, Rok Heiligstein in Boris Stopar

Spletno uredništvo |
Koper |
24. feb. 2026 | 0:13
    V studiu Alma Žnidarčič, Rok Heiligstein in Boris Stopar, na videozvezi Caterina Sinigoi
V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predstavnike AŠZ Jadran. V studiu so bili predsednica Alma Žnidarčič, trener Rok Heiligstein in vodja mladinskega sektorja Boris Stopar. Govorili so tako o članski kot o mladinskih ekipah Jadrana.

Še pred tem so se povezali z alpsko smučarko Caterino Sinigoi, ki je prejšnji teden nastopila na olimpijskih igrah Milan Cortina. Sodelavka Petra Prašelj je prispevala prispevka o nogometni tekmi elitne lige Pro Gorizia – Kras Repen in odbojkarske tekme v B-ligi Soče SloVolley – Monselice. Deželni sedež Rai pa je prispeval prispevka o tekmi Bora in o tržaškem smučarskem prvenstvu. Športno anekdotico je razkril odbojkar Soče SloVolley Franc Miklus.

