»Specialna vojaška operacija« daljša od »velike domovinske vojne«

Štiri leta po začetku vojna v Ukrajini še traja in nič ne kaže, da bi se kmalu končala, kljub izjavam o napredku po koncu zadnjih pogovorov med Ukrajino, ZDA in Rusijo. Ob koncu prejšnjega in v začetku tega tedna je namreč ruska vojska izvedla nove obsežne napade na energetsko infrastrukturo v Ukrajini, ki so terjali vsaj štiri smrtne žrtve in večje število ranjenih. Sistematični ruski zračni napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo so zlasti v letošnji zimi, ki je ena najostrejših v zadnjih letih, postali nekakšna stalnica in so del ruske strategije poskusa zlomiti moralo ukrajinskega prebivalstva.

Ruska agresija na Ukrajino traja torej že štiri leta, kar je dlje od »velike domovinske vojne«, ki jo je takratna Sovjetska zveza bila proti nacistični invaziji v drugi svetovni vojni. 80 let po tistih dogodkih se je 24. februarja 2022 današnja Rusija predsednika Vladimirja Putina podala v t. i. »specialno vojaško operacijo«, katere deklarirani cilj je bil po Putinovih besedah »demilitarizacija« in »denacifikacija« Ukrajine – države, ki jo Moskva želi ohraniti v svoji interesni sferi in preprečiti, da se pridruži Evropski uniji in zvezi Nato.

Da bo Rusija resnično napadla, je verjel le malokdo, kakor je malokdo verjel, da se bo Ukrajina uspešno uprla napadu veliko močnejše vzhodne sosede, katere vojsko je po začetnem hitrem napredovanju že aprila leta 2022 pregnala iz okolice Kijeva, v naslednjih mesecih pa iz regij Sumi in Harkov na severovzhodu ter iz mesta Herson na jugu države. Kmalu po umiku ruskih sil so začele prihajati vesti o najdbi trupel številnih civilistov, katerih poboj pripisujejo ruskim silam.

Ukrajina je začela prejemati pomoč od Zahoda – evropskih držav in ZDA, ki so proti Rusiji uvedle tudi številne sankcije. V letu 2023 je ukrajinska vojska skušala izvesti protiofenzivo na jugu države, ki pa ni bila uspešna. Od takrat, če izvzamemo ukrajinski prodor v rusko regijo Kursk leta 2024, smo priča dejanski pozicijski in izčrpavajoči vojni z manjšimi spremembami na fronti. Vsakodnevni pa so ruski zračni napadi na Ukrajino, zaradi katerih predsednik Volodimir Zelenski vztrajno zahteva dobavo sistemov zračne obrambe.