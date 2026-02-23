Umrl je gostinec Andrea Rizzitelli

V zadnjih letih ga je bilo mogoče vsak dan srečati na Drevoredu 20. septembra, kjer je kiosk spremenil v bife s tipično tržaško hrano. A Andrea Rizzitelli je bil tudi pred tem znan obraz v tržaškem gostinstvu. V soboto ni odprl kioska Akademia Trieste, med nočjo ga je na domu obšla usodna slabost. Star je bil 45 let.

V kioskih Akademia Trieste je ponujal tržaške in balkanske jedi na marsikaterem sejmu ali prazniku: na Ponterošu, goriških Okusih, na šagri na Trbižu ... Naposled se je ustalil v lepem zelenem kiosku na drevoredu, kjer je z nasmehom sprejemal domačine in turiste. Kljub ostri konkurenci okoliških lokalov so si namreč mnogi radi privoščili njegovo »polpeto« ali »mini ljubljansko«.