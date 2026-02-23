SloVolley Studio Vegliach izgubil proti favoriziranemu Volleybasu

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach – Volleybas 0:3 (23:25, 23:25, 23:25)

SloVolley Studio Vegliach: Vremec 22, Segre 13, Kalc 4, Boezio 11, Durastante 4, Mezzari 0, Soranzio (L), Vattovaz 0, Svetina, Grassi, Mattana, Petric (L). Trener: Manià

Odbojkarji SloVolleyja Studio Vegliach so v prvi tekmi končnice za napredovanje izgubili proti favoriziranemu nasprotniku Volleybasa, a so odigrali dobro tekmo. V SloVolleyjevem taboru so vedeli, da jih čaka težka naloga, saj so se pomerili z ekipo, ki je v rednem delu prvenstva osvojila prvo mesto. Kljub temu so se zelo borili in vse tri nize izgubili le za dve točki. Visoki nasprotniki, ki so precej fizični, so nekoliko manj grešili. V drugem setu je SloVolley že zaostajal 14:21, pa jih je na koncu ujel, v tretjem pa je vodil za nekaj točk, a so na koncu set in zmago vseeno osvojili nasprotniki. SloVolley bo prihodnjo tekmo igral 7. marca proti Muzzani.