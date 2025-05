Športel o letošnji sezoni Caterine Sinigoi

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil nabrežinsko alpsko smučarko, članico slovenske B-reprezentance Caterino Sinigoi, njenega trenerja Aleša Severja in predstavnika SK Gorica Boruta Furlana. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele poraz Kontovelovih košarkarjev v povratni tekmi prvega kroga play-outa C-lige proti San Danieleju in poraz Borovih košarkarjev v povratni polfinalni tekmi play-offa deželne divizije 2 proti Servolani, kamere deželnega sedeža Rai pa domač poraz nogometašev repenskega Krasa v elitni ligi proti Tamaiu in izjavo trenerja odbojkarjev SloVolleyja Ambroža Peterlina po izpadu združene ekipe iz državne B-lige. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Kontovelov košarkar Luca Bellettini.

