Športel o lonjerski športni družini

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil lonjerskega hitrohodca Fabia Ruzzierja, njegovo hčer Tjašo in njegovega sina Gorana. Sodelavka Neža Zobec je obiskala športne ribolovce pri TPK Sirena, kamere deželnega sedeža Rai pa so v svoj objektiv ujele tekmo nogometašev Sisitane Sesljana v promocijski ligi in odbojkarski derbi ženske D-lige med Kontovelom Zaletom in Sočo. V rubriki športna anekdotica je sodeloval Sirenin športni ribolovec Oskar Perosa.

