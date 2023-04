Športel o mladinski košarki

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil mlada Jadranova košarkarja Nikolaja Persija in Jana Proja ter Jadranovega odbornika in spremljevalca ekipe U19 gold Borisa Stoparja. Kamere Športela so ujele tekmo Gajinih deklet v teniški C-ligi in tekmo združene odbojkarske ekipe SloVolley v skupini za napredovanje moške C-lige, kamere deželnega sedeža Rai pa domač poraz nogometašev Sovodenj v 1. amaterski ligi in košarkarski turnir Zmagajmo vsi v organizaciji Sklada Mitja Čuk. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil odbojkar SloVolleyja Bernard Terpin.

