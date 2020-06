Športel o namiznem tenisu pri Krasu

Gostje voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel so bile Katja Milič, ki je bila prisotna v studiu, in Martina Milič ter Sonja Milič, ki sta se v pogovor vključili preko video povezave. Članice AŠK Kras iz Zgonika so spregovorile o nekoliko nepričakovanem napredovanju ženske namiznoteniške ekipe v A1-ligo. Kamera Športela je ujela trenerke društva Cheerdance Millenium in ritmičark Bora, ki so predstavile virtualne treninge in tekmovanja v času karantene. V rubriki V 60-ih sekundah je sodelavka Elena Husu predstavila odbojkarskega trenerja Martina Maverja. Na koncu se je v oddajo vključil tudi tajnik ZSŠDI Evgen Ban, ki je spregovoril o spletnih seminarjih športne krovne organizacije

Klikni in oglej si oddajo