Športel o namiznem tenisu pri zgoniškem Krasu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil izkušeno namiznoteniško igralko in trenerko pri AŠK Kras Martino Milič in obetavna mlada igralca zgoniškega kluba Erika Paulino in Federica Carmelija. V pogovor se je po video povezavi vključil tudi dolgoletni slovenski reprezentant Bojan Tokić. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zmagi nogometašev Sistiane Sesljana v promocijski ligi in odbojkaric Zaleta ZKB v C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa izjavo Jadranovega vodje ekipe Boruta Bana po zmagi združene ekipe v košarkarski meddeželni B-ligi in poraz odbojkarjev Soče SloVolley ZKB Lokanda Devetak v B-ligi. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Sočin odbojkar Andrej Cotič.

