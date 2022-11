Športel o odbojkaricah Zaleta

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠD Sokol Pavla Vidonija ter odbojkarici Zaleta Veroniko Winkler in Demi Vattovaz. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele goriški nogometni derbi elitne lige med vodilno Pro Gorizio in Juventino ter tekmo moške odbojkarske C-lige med tržiškim Fincantierijem in združeno ekipo SloVolley ZKB, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo nogometne 2. amaterske lige med Bregom in Audaxom in prepričljivo zmago Zaleta ZKB proti Pordenonu v ženski odbojkarski C-ligi, v kateri so slovenske odbojkarice zdaj vodilne na lestvici. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil pomočnik trenerja ekipe SloVolley Ambrož Peterlin.

Klikni in oglej si oddajo