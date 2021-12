Športel o pohodniškem podvigu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil Jasmin Rudež, Julijo Kralj in Maksija Kralja. Družina Kralj je letos poleti opravila edinstven pohodniški podvig, saj je brez prekinitev prehodila Planinsko pot SPDT ali tako imenovano vertikalo. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele spodrsljaj odbojkarjev Sloge Tabor Eutonia v C-ligi in poraz Zaleta ZKB v ženski odbojkarski C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago Juventine v nogometni promocijski ligi in izjavo Jadranovega košarkarja Boruta Bana po nedeljski zmagi v C-ligi gold. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil odbojkarica Zaleta ZKB Tina Hussu.

Klikni in oglej si oddajo