Športel o Soči

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠZ Soča Igorja Tomsiča, odbornico in pomožno trenerko Paolo Uršič ter odgovornega za ženski sektor Marka Černica. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi nogometne 2. amaterske lige med Zarjo in Vesno ter derbi ženske odbojkarske D-lige med Kontovelom Zaletom in Mavrico Mucci, kamere deželnega sedeža Rai pa tekmo košarkarske C-lige med Kontovelom in ekipo Basketrieste ter derbi nogometne 1. amaterske lige med Mladostjo in Bregom. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala odbojkarica Kontovela Zaleta Nina Kovačič.

Klikni in oglej si oddajo