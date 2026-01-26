Z baklado so se spomnili žrtev holokavsta (foto)

Na predvečer dneva spomina so se žrtev holokavsta z baklado spomnili pevci in pevke Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič in mnogi drugi udeleženci. Tihi sprevod je krenil izpred stadiona Grezar vse do Rižarne, kjer je zbor pod taktirko Pie Cah zapel na dvorišču nekdanjega taborišča. Predsednik TPPZ Renato Kneipp je v nagovoru poudaril zavezo, da se to, kar se je zgodilo, ne ponovi nikoli več in pozval na budnost ob številnih kriznih žariščih in vojnah ter grozotah po svetu.

Sicer miren protest so skalile le nekatere provokacije mlajših moških, ki so udeležencem shoda namenjali žaljivke vseh vrst. Prišlo je tudi do kratkega stika, prerivanja med protestnikom z zastavo in mladeničem, a so policisti pravočasno pomirili strasti.