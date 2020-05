Športel o »večni« problematiki

Gostje voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel so bili košarkarski trener Andrej Vremec ter nogometaš in trener Alen Carli, ki sta bila v video povezavi, in nogometni trener Radenko Kneževič, ki je spregovoril v koprskem studiu. Glavna tema sta bila narodnostna pripadnost športnic in športnikov, ki nastopajo za slovenska društva v Italiji, ter širša vloga športnega gibanja. Kamera Športela je v svoj objektiv ujela kapetana Jadrana Motomarine Borut Ban, ki je izrazil svoj pogled na to temo. V rubriki V 60-ih sekundah je sodelavka Elena Husu predstavila ragbijskega igralca Miho Sinuella.

klikni in oglej si oddajo